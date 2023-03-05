По сообщениям СМИ Ирана, десятки школьниц из пяти провинций страны госпитализированы с подозрением на отравление. За последние три месяца были зарегистрированы сотни случаев дыхательной недостаточности среди девушек, в основном в городе Кум, к югу от Тегерана.

В сообщениях говорится, что десятки школьниц были переведены в местные больницы для лечения, при этом все находятся в хорошем состоянии.

В пятницу, 3 марта, президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что обратился к министрам разведки и внутренних дел с просьбой расследовать случаи отравления, назвав их вражеским заговором с целью посеять страх и отчаяние в людях.

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Представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани заявил, что расследование отравлений стало одним из приоритетов правительства, направленным на снятие беспокойства семей и привлечение виновных к ответственности.

Отравления произошли спустя более чем пять месяцев общенациональных протестов после смерти в заключении 22-летней Махсы Амини, которая была арестована за предполагаемое нарушение строгих правил одежды для женщин.

Тегеран заявляет, что сотни людей были убиты и тысячи арестованы в связи с протестами, которые власти называют беспорядками.