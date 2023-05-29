Днем 29 мая враг в очередной раз обстрелял Киев. Было выпущено 11 баллистических и крылатых ракет. Все цели над столицей были уничтожены силами нашего ПВО.

Из-за падения обломков в Подольском районе был ранен 40-летний мужчина, который находился в автомобиле. Вероятно, взрывной волной было повреждено стекло машины, которое и ранило мужчину.

— К нам поступил один пациент, который держал травму, находясь в автомобиле во время взрыва, — прокомментировал Фактам ICTV Виктор Дорош, и.о. директора Киевской больницы скорой медицинской помощи.

По словам Дороша, у пациента были множественные массивные, но поверхностные ранения открытых частей тела: это лицо, шея, предплечье.

Пациенту оказана медицинская помощь. Он обследован, более глубокие повреждения исключены, проведена обработка ран. Мужчина решил продолжить лечение амбулаторно, от предложенного стационарного лечения отказался.

— Состояние пациента абсолютно стабильное, повреждения жизненно-важных органов и нарушений функций организма нет. А есть только множественные поверхностные раны участков лица, шеи, предплечья, — отметил Виктор Дорош.

На момент выхода из больницы эмоциональное состояние пациента было нормальным.