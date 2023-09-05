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Знание — жизнь: в Украине началась информационная кампания по тестированию на ВИЧ

5 сентября 2023, 13:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медик
Источник: Pexels

В трех регионах Украины, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, стартовала кампания, включающая ряд информационных мероприятий для ускорения усилий по преодолению эпидемии ВИЧ.

Кампанию проводит БО 100% Життя в рамках проекта HealthLink Ускорение усилий по противодействию ВИЧ в Украине, при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

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При содействии региональных и общенациональных СМИ, медицинских сообществ, лидеров мнений, проект призван донести информацию о возможности тестирования в государственных учреждениях здравоохранения, где медики соблюдают врачебную тайну и принципы этической коммуникации.

Целью информационной кампании является мотивирование людей обращаться за услугами тестирования и получением антиретровирусной терапии к семейным и лечащим врачам в своем регионе, а также привлечение медицинских работников к просвещению на эту тему.

Источник: БО 100% Жизни

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