В эфире белгородского телевидения ведущий программы обмяк и потерял сознание от одного только упоминания о ранениях с массивными кровотечениями.

— Сегодня мы будем говорить об умении оказывать первую помощь, ведь это очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. К тому же оказать первую помощь может практически любой человек, оказавшийся в критический момент рядом с пострадавшим, — говорил телеведущий в начале программы.

Приглашенные эксперты рассказывали о том, как остановить кровотечение с помощью жгута и какие виды жгутов существуют. И вдруг от разговоров о кровотечениях журналисту стало плохо и он упал в обморок.

Гости передачи оказали ему первую помощь, но выпуск программы пришлось прервать.

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А как же тогда спасение чьей-то жизни рядом, о котором так бодро он вещал за несколько минут до этого? Ой, плохо придется кому-то, когда этот товарищ окажется рядом в критический момент.