20 августа коронавирус в Киеве подтвердили у 11 172 жителей города.

Суточный прирост — 227 новых случаев. В столице второй день подряд фиксируют антирекорд количества новых больных.

За время пандемии от вируса умерли 158 киевлян, трое — за сутки. Всего выздоровели 3 585 человек, за сутки — 101.

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За последние сутки заболели:

114 женщин — от 20 до 83 лет;

104 мужчины — от 18 до 85 лет;

пять девочек — от 5 до 16 лет;

четыре мальчика — от 2 лет до 10 лет.

Среди новых больных и трое медиков. В больницы с коронавирусом госпитализировали 37 пациентов, остальные — находятся дома.

Больше всего новых случаев обнаружили в таких районах города:

Дарницком — 39 случаев;

Святошинском — 37 случаев;

Днепровском — 31 случай.

Коронавирус в Киеве 19 августа

Согласно статистике коронавируса в Киеве 19 августа, в столице зафиксировали антирекорд суточного прироста — 215 новых больных Covid-19.

Всего в городе подтвердили 10 945 случаев инфицирования.

За время пандемии в столице от вируса умерли 155 больных, выздоровели 34 84 киевлянина.