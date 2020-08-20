20 августа коронавирус в Киеве подтвердили у 11 172 жителей города.
Суточный прирост — 227 новых случаев. В столице второй день подряд фиксируют антирекорд количества новых больных.
За время пандемии от вируса умерли 158 киевлян, трое — за сутки. Всего выздоровели 3 585 человек, за сутки — 101.
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За последние сутки заболели:
- 114 женщин — от 20 до 83 лет;
- 104 мужчины — от 18 до 85 лет;
- пять девочек — от 5 до 16 лет;
- четыре мальчика — от 2 лет до 10 лет.
Среди новых больных и трое медиков. В больницы с коронавирусом госпитализировали 37 пациентов, остальные — находятся дома.
Больше всего новых случаев обнаружили в таких районах города:
- Дарницком — 39 случаев;
- Святошинском — 37 случаев;
- Днепровском — 31 случай.
Коронавирус в Киеве 19 августа
Согласно статистике коронавируса в Киеве 19 августа, в столице зафиксировали антирекорд суточного прироста — 215 новых больных Covid-19.
Всего в городе подтвердили 10 945 случаев инфицирования.
За время пандемии в столице от вируса умерли 155 больных, выздоровели 34 84 киевлянина.