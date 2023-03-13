С начала марта количество заболеваний Covid-19 в Украине выросло на 20%, говорится в еженедельной статистике Центра общественного здоровья.

За 3-9 марта официально зарегистрировано 15 372 больных коронавирусом. Выросло и количество госпитализаций пациентов с тяжелым течением – за неделю в больницы попали 3 920 украинцев.

Также зарегистрированы летальные случаи – от осложнений скончались 92 человека за эту неделю. Больше всего пациентов с Covid-19 в Киеве, на Днепропетровщине, Львовщине, Хмельнитчине, Житомирщине, Ровенщине.

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Рост заболеваемости именно в марте в Минздраве прогнозировали, в прошлом году ситуация была аналогичной, это сезонный фактор. По словам иммунолога Федора Лапия, увеличение количества пациентов, у которых будут диагностировать Covid-19, будем наблюдать ближайшие две недели. Лучшая защита от коронавируса – это вакцинация.

До сих пор большинство граждан, получивших первичный курс, а это две обязательные прививки, не продолжили вакцинацию и не сделали ни одного бустера. Соответственно, они уже не защищены от вируса.

– Если посмотреть на статистику, на 16 млн человек, получивших по меньшей мере одну дозу, у нас приходится чуть более 15 млн, получивших две дозы вакцины. И когда посмотреть на данные по первой бустерной дозе, ее получили чуть больше 3 млн человек, — отмечает Федор Лапий, иммунолог и председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

И отсюда вывод: 13 млн украинцев, которые уже должны получить бустерную дозу, этого не сделали. А время для этого уже давно пришло, поэтому и имеем сейчас рост.

Что делать, если пропустил бустерную прививку

Если после первичного курса вакцинации – двух обязательных доз – прошло много времени и вы не сделали бустерную прививку, самое время сделать ее сейчас и как можно скорее, призывают врачи. Особенно важно вакцинироваться тем, кто принадлежит к группе риска:

людям старше 60 лет,

людям, имеющим хронические болезни,

медицинским работникам.

Гарантированная защита от болезни – это две бустерные дозы. Интервал между ними сейчас сокращен – это 4 месяца. Бустерную прививку также можно сделать той же вакциной, которой делали первичный курс, или другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Вакцинация детей и беременных

За эту неделю более 1 800 случаев заболевания Covid-19 зарегистрировали среди детей, поэтому стоит их тоже защитить. По новым рекомендациям Минздрава, сейчас в Украине разрешили делать прививку от коронавируса детям с 5 лет до полных 11 лет и с 12 лет до 17 лет.

Для этих возрастов подобрана вакцина и дозировка. Например, для прививания детей в возрасте 5-11 лет используют вакцину Comirnaty от Pfizer BioNTech, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для детей старше 12 лет.

— Относительно детей у нас также есть нововведения, мы сейчас говорим о возможности вакцинации детей от 5 лет. В Украине достаточное количество вакцин не только для взрослых, но и для детей – это особая формула вакцины Comirnaty от Pfizer. Они есть во всех регионах, – рассказывает Александр Заика, руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья.

Чтобы сделать прививку ребенку, можно записаться в ближайшем центре или пункте вакцинации, или позвонить по телефону семейному врачу или педиатру, он направит ребенка на прививку. Или же обратиться в ближайшую поликлинику.

При записи обязательно уточняйте наличие специальной вакцины Comirnaty для детей 5-11 лет! С собой нужно иметь свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности одного из родителей или опекуна.

Также на месте выдадут и попросят заполнить информированное согласие родителей или опекунов.

Кроме этого, с ноября в Украине делают бустерную дозу для подростков от 12-ти лет. Ее рекомендуют через 6 месяцев после завершения первоначального курса вакцинации. Для бустерной прививки детям в возрасте от 12 лет нужно использовать только мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе (сейчас в Украине это Comirnaty/Pfizer).

Беременным и кормящим грудью рекомендуют делать прививки мРНК-вакцинами — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, то можно использовать вакцину Janssen.

Если вы беременны и были привиты раньше, вам следует сделать бустерную дозу. Последние исследования показали, что вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до 6 месяцев.

Где можно привиться от Covid-19

Вакцинироваться от коронавируса по-прежнему можно в любой поликлинике, в центрах массовой вакцинации – перечень можно найти на сайте, предварительно следует записаться на прививку. Для организованных коллективов есть услуга выездной мобильной бригады.

По данным Центра общественного здоровья, сейчас в Украине доступны все вакцины – более 8 млн доз. Если темпы вакцинации увеличатся, мы сможем получить дополнительные партии от инициативы COVAX.