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Снова в Киеве задымленность: специалисты советуют закрыть окна

6 сентября 2022, 16:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Київ
Источник: КГГА

Из-за пожаров в области в Киеве вновь ухудшилось качество воздуха. Жителям нужно закрыть окна и ограничить пребывание на улице, сообщает КГГА.

Специалисты советуют держать окна закрытыми до улучшения ситуации, ограничить пребывание на открытом воздухе и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то его следует включить на максимум.

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Следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени можно по ссылке https://asm.kyivcity.gov.ua/, а также в городском приложении Киев Цифровой

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По информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, по состоянию на утро 5 сентября, продолжалась ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах, говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон в городе – в норме.

Источник
КГГА
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