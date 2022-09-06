Из-за пожаров в области в Киеве вновь ухудшилось качество воздуха. Жителям нужно закрыть окна и ограничить пребывание на улице, сообщает КГГА.

Специалисты советуют держать окна закрытыми до улучшения ситуации, ограничить пребывание на открытом воздухе и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то его следует включить на максимум.

Следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени можно по ссылке https://asm.kyivcity.gov.ua/, а также в городском приложении Киев Цифровой

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По информации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, по состоянию на утро 5 сентября, продолжалась ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах, говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон в городе – в норме.