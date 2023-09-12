В начале сентября, в селе Стайки Ржищевской городской территориальной общины на Киевщине в личном подсобном хозяйстве подтвердилась вспышка особо опасного для животных заболевания — африканской чумы свиней.

Местными властями была организована ликвидация очага инфекции: семь голов свиней бескровно забиты и сожжены.

В связи со вспышкой на территориях, вошедших в зону эпиднадзора, установлены 40-дневные карантинные ограничения.

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Сообщается, что возбудитель инфекции передается через корм, пастбища, транспортные средства, загрязненные больными животными.

При молниеносном течении болезни животные погибают без каких-либо признаков. При остром — повышается температура тела до 40,5-42 градусов, наблюдается удушье, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и паралич задних конечностей.

Смертность в зависимости от течения может быть от 50 до 100%. Переболевшие и выжившие животные остаются пожизненными вирусоносителями.

Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней в настоящее время не найдено, лечить животных запрещено. При обнаружении очага инфекции практикуется поголовное уничтожение свиней бескровным методом, а также ликвидация всех животных в радиусе 10 км от него.

Источник: Українська громада