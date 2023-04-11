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Золотые в буквальном смысле: ученые создали таблетки против супербактерий

11 апреля 2023, 14:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Depositphotos

Ученые из Барселонского института глобального здоровья в ходе исследования получили многообещающие результаты, объединив 19 соединений золота против нескольких типов мультирезистентных или супербактерий.

Это уже не первый случай выявления антибактериальных свойств драгоценного металла. Ранее эффект наночастиц золота в борьбе с инфекциями исследовали отдельно, а также в сочетании с лечением инфракрасным светом.

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Команда испанских ученых успешно испытала соединения золота против бактерий, включая устойчивые к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa; Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii и бактериальной пневмонии.

Находясь на стадии предварительного исследования, ученые отмечают, что разработка этого типа антибиотика не будет ни дорогостоящей, ни сложной.

По словам ученых, тип комплексов золота, которые они изучали, относительно просты и недороги в изготовлении. Их можно легко модифицировать, что обеспечивает огромное пространство для разработки лекарств.

Источник: New Atlas

Теги
Антибіотики Наукові дослідження
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