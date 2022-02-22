Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах отменить с 1 апреля бесплатное тестирование на Covid-19, подразумевая тем самым снятие практически всех карантинных ограничений.

По словам премьер-министра, людям с положительным результатом теста на Covid-19 больше не нужно будет изолироваться уже с 24 февраля, а с 1 апреля им даже не будет рекомендовано оставаться дома в случае заражения.

При этом правительственные эксперты-консультанты по вопросам здравоохранения призвали людей продолжать принимать меры предосторожности, такие как изоляция и ношение масок, пока уровень заражения остается высоким.

Сообщается, что министр здравоохранения Саджид Джавид настаивал на выделении от £5 до 6 млрд для финансирования дополнительных исследований в области наблюдения за появлением новых вариантов Covid-19, но потерпел неудачу. Теперь придется изыскивать ресурсы из бюджета его собственного ведомства.

Депутаты-консерваторы, выступающие против ограничений Covid-19, были в восторге от шага Джонсона, но некоторые медики, ученые, благотворительные организации и профсоюзы встретили его с тревогой.

Они выразили обеспокоенность тем, что низкооплачиваемые граждане не смогут позволить себе пройти тесты, которые станут платными, и рискуют попасть под давление со стороны работодателей, чтобы они работали, даже когда заболели Covid-19.

Те, кто получает низкую заработную плату, больше не будут получать финансовую поддержку для изоляции в случае положительного результата теста, а выплаты по болезни вернутся к правилам, существовавшим до пандемии, с правом на получение средств не с первого дня болезни, а с четвертого.

Благотворительные организации заявили, что отмена бесплатных тестов также станет ударом по клинически уязвимым и пожилым людям. А представители бизнеса выразили разочарование тем, что им придется принимать решения о политике тестирования и изоляции своих сотрудников за счет собственных средств.