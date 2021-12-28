Ориентировочно в первом-втором полугодии 2022 года в Украине будет запущено серийное производство китайской вакцины CoronaVac. Об этом сообщил директор департамента по развитию группы Лекхим Михаил Ренский.

Лекхим – это современная высокотехнологичная фармацевтическая компания, которая занимает лидирующие позиции по разработке, производству и реализации качественных и доступных лекарственных средств.

По словам Михаила Ренского, подготовка к локальному производству вакцины началась еще в марте 2020 года: были проведены монтажные и строительные работы, закуплено оборудование.

Уже 3 января 2022 года ожидается поставка предварительно наполненных шприцев. Далее — валидационные испытания, лицензирование Государственной врачебной службой Украины. На все это уйдет около полугода, прежде чем будет запущен процесс производства и разлива вакцины.

— Думаю, в первом-втором квартале 2022 года сможем выйти на финишную прямую, – отметил представитель компании.

По его словам, рабочая мощность производства — около 10 млн доз в год, проектная — 24 млн доз.

Вакцина будет поставляться в специальных боксах с соблюдением температурного режима – минус 2-8 градусов.

Объем предварительно наполненных шприцев — доза 0,5 мл. Довольно удобно как для потребителя, так и для медперсонала: нужно лишь снять упаковку и колпачок с предварительно наполненного шприца.

Компания ожидает, что Минздрав Украины будет закупать эту вакцину. Однако об объемах будущих заказов пока ничего не известно.

Сообщается, что в Украине есть и собственные разработки вакцины от Covid-19, однако они далеки от готовой формы: до сих пор не прошли клинические испытания.

Именно поэтому было принято решение о локализации производства готовой вакцины: она будет производиться в Китае и в больших объемах поставляться в Украину для дальнейшего разлива.

Источник: Suspilne