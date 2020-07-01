В столице продолжается рост количества больных коронавирусом — зафиксировали 101 случай.

По состоянию на 1 июля 2020 в городе 5 138 подтвержденных случаев, заявил мэр Виталий Кличко.

Заболели за последние сутки:

46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

3 девочки, которым 1, 6 и 14 лет;

48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

4 мальчика от 1 месяца до 13 лет.

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9 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, остальные — на самоизоляции.

Растет количество больных в больницах — там находится 274 киевлян.

— Увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. Семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, — заявил Кличко.

Лидирует по количеству новых больных Днепровский и Оболонский районы города — по 15 случаев.

Коронавирус в Украине

В Украине Covid-19 подхватили почти 45 тыс. человек, за последние сутки — 664 новых больных. Это свидетельствует о положительной динамике уменьшения — еще несколько дней назад была 1 тыс. случаев в сутки.

Выздоровели 9 548 пациентов, умерло 1 159.

Среди новых заболевших — 32 ребенка и 44 медработника. Больше всего больных во Львовской области, Черновицкой области и Киеве.