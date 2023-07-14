Близнецы Элла и Элиза Фуллер теперь будут расти и развиваться отдельно друг от друга, хотя на всю жизнь сохранят родственную и душевную близость.

Врачи детской больницы в американском штате Техас успешно разделили сросшихся животами сиамских близнецов.

Через три дня после разделения родители малышек — Сэнди и Джесси Фуллер — впервые смогли взять своих дочерей на руки по отдельности.

Близнецы Элла и Элиза родились в марте 2023 года. Сестры были соединены в области живота и делили часть тканей печени. При рождении вес каждого ребенка составлял примерно 2,59 кг.

С момента рождения девочки находились в неонатальном отделении интенсивной терапии.

После многочисленных обследований врачи приняли решение о возможности операции по их разделению.

Семеро хирургов и четверо анестезиологов принимали участие в подготовке к очень ответственному и сложному оперативному вмешательству. А всего в операции участвовала команда из 17 специалистов.

Операцию по разделению сиамских близнецов провели 14 июня, она продолжалась около шести часов. Врачи считают, все прошло успешно, и не ожидают никаких осложнений в будущем.

Девочек выписали из больницы, и сейчас они проходят реабилитационный период дома.

Источник и фото: Texas Children’s Hospital