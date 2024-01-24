В ВОЗ предупреждают о росте количества случаев кори в Европе.

С января по октябрь 2023 года было зафиксировано более 30 тыс. случаев кори, что составляет в 30 раз больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году фиксировался 941 случай кори в Европе.

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Где больше всего больных корью

В прошлом году в 40 из 54 государств-членов европейского региона были зафиксированы случаи кори.

Самый высокий уровень заболеваемости в Казахстане и России. Там зафиксировано более 10 тыс. случаев в каждой стране.

Самым высоким показателем в Западной Европе является количество заражений в Великобритании — 183 случая.

Почему распространяется корь

ВОЗ говорит о том, что рост случаев кори связан со значительным снижением уровня вакцинации против болезни в течение пандемии Covid-19.

Только в европейском регионе с 2020 по 2022 год около 1,8 млн младенцев не были привиты против кори.