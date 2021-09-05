В последнее время в Украине и мире стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом. Так, в Киеве и трех областях Украины показатели не соответствуют зеленому эпидемическому уровню.

В мире уже более 4,5 млн человек умерли от опасной болезни. Правительства разных стран вводят карантинные ограничения, которые могут сдержать распространение вируса. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 сентября, в Украине зафиксировали 1 379 новых случаев Covid-19 (среди них заболели 102 детей и 28 медицинских работников). За сутки госпитализировали 899 граждан, 17 человек умерли.

За все время пандемии в Украине 2 297 534 человек заболели коронавирусом, а 53 983 украинцев не смогли преодолеть опасное заболевание.

Минздрав Украины тщательно отслеживает ситуацию с распространением вируса и предупреждает, что эпидемические показатели нескольких областей не соответствуют зеленому карантинному уровню. Среди них — город Киев, Луганская, Херсонская и Черновицкая области.

Медицинские работники наблюдают в регионах негативную динамику уровня госпитализации больных Covid-19. Больше всего загружены больничные койки с кислородом в Черновицкой области.

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала уже почти 219 млн случаев коронавируса в разных странах, а более 4,5 млн граждан не смогли преодолеть опасную болезнь.

Представители правительства Вьетнама заявили, что жители городов должны пройти вакцинацию против коронавируса. По их мнению, это поможет сдержать вирус и сохранит жизнь местным жителям.

Границы Австралии могут оставаться и в дальнейшем закрытыми для туристов, поскольку в стране больницы и медицинские учреждения загружены пациентами, больными Covid-19.

ВОЗ и правительства стран призывают граждан вакцинироваться против коронавируса, соблюдать социальную дистанцию и носить маски — эти простые шаги помогут спасти жизни людей.