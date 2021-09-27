Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение возобновить расследование, целью которого является установление первопричины происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Для этого будет создана новая группа исследователей, в состав которой войдут около 20 специалистов по лабораторной безопасности, биологической защите и генетике, а также эксперты по болезням животных.

Научные изыскания будут проводится не только в Китае, но и на территориях других стран. Правда, пока неизвестно, получит ли новая команда разрешение на работу в самом Китае.

Напомним, что в конце марта 2021 года ВОЗ опубликовала отчетный доклад по итогам научной экспедиции в январе в Китай для изучения происхождения Covid-19. В частности, в документе шла речь о том, что ученые так и не смогли прийти к единому выводу по этому вопросу.

В докладе также отмечалось, что в качестве наиболее вероятной была выдвинута версия о передаче вируса между животными, а потом человеку. Наименее вероятной считается гипотеза о выведении SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.

Задачей новой группы, созданной ВОЗ, будет поиск данных, необходимых для предотвращения будущих инфекционных вспышек, а также выяснение влияния поведения самого человека на возникновение новых болезней.

На том, чтобы ВОЗ возобновила расследование, настаивали официальные лица США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен. При этом Китай требовал, чтобы организация при исследовании происхождения вируса сосредоточилась на других странах, таких как Италия и США.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Китай будет придерживаться научно обоснованного исследования происхождения Covid-19 и принимать в нем активное участие, категорически выступая против любых политических манипуляций.

Источник: The Wall Street Journal