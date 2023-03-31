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ЗСУ-терапия для детей: Сергей Наев посетил Охматдет

31 марта 2023, 16:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Наєв

Военнослужащие во главе с командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым посетили Национальную детскую специализированную больницу Охматдет.

Командование ОС ВСУ уже давно занимается маленькими пациентами больницы: организует праздничные театральные и цирковые представления, интерактивные развивающие игры, дарит сладости.

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Больница уже неоднократно получала от военных помощь в виде оборудования для лечебных палат и реабилитационного центра.

На стационарном лечении в Охматдете сегодня находится 595 маленьких пациентов с тяжелым заболеваниями, из них 80 — грудные дети. Особая категория – дети, получившие ранения в результате военной агрессии РФ против Украины.

Наєв
Наєв
Наєв
Наєв
Наєв
Наєв
Наєв
Наєв
Наєв
Наєв
ЗСУ-терапия для детей: Сергей Наев посетил Охматдет / 5 images

И в этот раз Сергей Наев пришел не с пустыми руками: каждый ребенок получил сладкий подарок, а те, кому сладости употреблять нежелательно, игрушку или книгу.

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Лечебное учреждение подготовило свои подарки в благодарность защитникам — два прицела и прибор ночного видения. С этой целью была проведена акция под названием “Масленица идет — победу несет”, которая совпала с годовщиной начала полномасштабного вторжения в Украину.

Командующий поблагодарил врачей и персонал детской больницы за оказанную помощь. Приборы будут переданы в военные подразделения, которые выполняют задачи на границе Украины.

Источник: пресс-служба ОС ВСУ

Фото: пресс-служба ОС ВСУ

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лікування Охматдит Сергей Наев
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