Львовские ученые разработали кровоостанавливающее средство для ВСУ, которое эффективнее зарубежных аналогов: останавливает кровь втрое быстрее.

Активатор свертывания крови – кровоостанавливающее средство, разработанное учеными Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого.

Кровоостанавливающий препарат сегодня в Украине – сверхважная вещь. Он должен находиться в аптечках водителей, в медпунктах школьных и дошкольных учреждений. В общем, пока идет война, ни один украинец не застрахован от ранений обломками стекла даже в торговых центрах, больницах и домах. Но прежде всего, он нужен нашим защитникам.

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Самый простой гемостатик давно известен – это перекись водорода. Но оказывается, есть такие средства, которые способны за несколько секунд остановить кровь даже при тяжелых травмах и ранениях. И они просты в применении.

Когда Россия впервые напала на Украину в 2014 году, волонтеры начали доставлять в войска кровоостанавливающий препарат из Британии. Но он был слишком дорог.

— Фронт нуждался в большом количестве гемостатиков, часто от них зависела жизнь наших воинов. Лучшие варианты гемостатиков очень быстро исчезли с рынка, да и оставшиеся было сложно купить, — рассказал профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ЛНМУ Ростислав Белый.

И украинские ученые решили создать свой препарат. Уже через год они разработали собственное кровоостанавливающее средство и получили патент Украины на изобретение в 2016 году.

К сожалению, в то время государство не поддержало этот проект, хотя ученые обращались в разные инстанции. Да и с сырьем были проблемы.

– Мой коллега, а теперь – спонсор и партнер проекта, доктор Шандор Вари, с первых дней войны начал помогать украинским волонтерам, – рассказывает профессор Белый. – Но даже для топ-менеджера крупного американского медицинского центра это была нелегкая задача – закупить гемостатики для военных (волонтеры – молодцы, выкупили все!). Зная о наших разработках, доктор Вари предложил не импортировать препарат, а производить в Украине.

Довольно нетипичное решение для военного времени, когда все хотят эвакуироваться и релоцировать производства. А доктор Вари не только нашел средства на создание производства гемостатика, но и обеспечил покупку первой крупной партии сырья, и этот груз оперативно доставили из норвежского города за Полярным кругом.

— Моя группа начала поиски нужного оборудования для налаживания производства, — делится ученый.

Со временем стало ясно, что необходимо кардинально новое решение, новый подход, который должен заработать в военных условиях.

Ученые модифицировали процесс производства, а в сущности сделали новое изобретение, то есть этот гемостатик сделан фактически заново. Они втрое увеличили его эффективность, нашли новые экологические источники сырья.

Итак, профессор Белый и его команда за несколько месяцев разработали Активатор свертывания крови, что по некоторым показателям оказался даже лучше, чем известный на рынке британский препарат Celox.

Результаты тестирования показали, что время свертывания крови в три раза короче, чем у гемостатических гранул Celox. То есть, отечественный препарат останавливает кровь втрое быстрее.

Активатор свертывания крови – это микрогранулы, которые при контакте с кровью образуют вязкий гель, способствующий остановке кровотечения. Важно, что он не образует жесткую корку и легко смывается 0,1% раствором уксусной кислоты. Для получения такого раствора нужно только к одному литру воды добавить две чайные ложки уксуса.

Ученые говорят, что 10 г порошка нужно, чтобы превратить 100 мл крови в гель.

Важный момент – стоимость. 15-граммовые пакетики британского Celox сейчас стоят 1,5-1,6 тыс. грн плюс транспортные расходы. Себестоимость украинского активатора свертывания крови – почти втрое ниже. – Мы отправляем наш гемостатик на фронт через надежных партнеров, – сообщил профессор Белый. – На этих пакетиках написано “не для продажи”, и это не просто так…

Профессор Белый и его команда – а это всего четыре человека – производят от 500 до 1 тыс. упаковок в месяц в свободное от основной работы время.

Фото: Укрінформ