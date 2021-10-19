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Остановилось сердце: 12-летняя девочка спасла маму, руководствуясь советами диспетчера скорой

19 октября 2021, 17:46 Лариса Божко
реанимация
Источник: Depositphotos

В Центре экстренной медицины работает новый блок по приему вызовов: Постдиспетчерская поддержка для реанимационных мероприятий у взрослых.

Так, 16 октября 2021 года в 12.01 на номер 103 поступил вызов от девочки 12 лет. Ребенок сообщил, что его 35-летняя мать потеряла сознание и не дышит.

Диспетчер направила на место ближайшую бригаду и начала давать девочке рекомендации по проведению реанимационных мероприятий.

Диспетчер оперативно-диспетчерского управления (ОДУ) все время оставалась на связи (примерно 11 минут) и руководила действиями подростка. Девочка все выполняла четко и правильно до приезда бригады.

Врачи скорой продолжили реанимацию и вернули женщину к жизни. Это стало возможным благодаря правильным действиям девочки, которые она выполняла под контролем диспетчера ОДУ.

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После оказания экстренной медицинской помощи, больную в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Когда с человеком случается что-то страшное, важно вовремя оказать помощь. Специалисты КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева рассказывают, что делать, если взрослый человек или ребенок подавились посторонним предметом.

Источник: КНП “ТМО ” ОЦЕМД та МК” ЗОР.

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