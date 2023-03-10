Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова спасли 69-летнего мужчину с редкой патологией сосудов кишечника, которая встречается у 0,1% пациентов. В клинику его доставили родные в критическом состоянии.

Об этом сотрудники больницы написали на своей странице в Facebook.

— Почти месяц у Романа из Радеховского района болел живот, особенно после еды. Со временем состояние ухудшилось: боль стала невыносимой, лекарства не помогали. Мужчина уже не мог есть. За три недели он похудел на 20 кг, — пишут медики.

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По их словам, когда пациента доставили в больницу, бригада медиков безотлагательно провела ряд обследований. Заключение специалистов после УЗИ и компьютерной томографии — атеросклеротическая окклюзия ствола верхней брыжеечной артерии кишечника. Требовалась срочная операция.

Окклюзия ствола верхней брыжеечной артерии — это полное перекрытие главного сосуда, обеспечивающее кровоснабжение большей части кишечника. Развивается обычно из-за атеросклероза сосудов: откладывания холестериновых бляшек на стенке артерии. Это и стало причиной болезни Романа.

Чтобы спасти жизнь мужчине, команда сосудистых хирургов выполнила ургентное аорто-верхнемезентериальное шунтирование. Другими словами, пациенту установили синтетический протез, восстановивший кровоток к кишечнику.

Вмешательство было сложным и требовало высокой точности хирургических движений: деликатно выделить сосуды в оперированной области и идеально точно наложить анастомозы – сосудистые швы.

Послеоперационный период у пациента прошел без осложнений. Уже на следующий день после вмешательства его состояние стабилизировалось. Мужчину перевели из реанимации в послеоперационную палату в отделение сосудистой хирургии. На десятый день он жалоб поехал домой.

Неделю назад Роман был на контрольном осмотре. У него все хорошо, он уже набрал четыре килограмма.

Источник: Первое медобъединение Львова