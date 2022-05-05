На Днепропетровщине за время полномасштабной российской агрессии женщины-переселенки дали жизнь 112 детишкам. Еще более 200 беременных ожидают пополнения. Женщин принимают как с документами, так и без.

Врачи говорят, большинству из них, кроме квалифицированной медицинской помощи, доступа к которой они не имели, нужна еще и консультация психолога.

Подробнее об этом — в репортаже корреспондентов Фактов ICTV.

— Наше село начали бомбить в половине пятого утра. Мы с детьми, я, муж и двое детей 10 и 13 лет, сидели в барачной яме сидели. Снаряды рвались в 300 метрах от нас, — вспоминает 33-летняя Виктория Ревякина из Харьковской области.

Она рассказывает, что пережила с семьей три недели назад, когда россияне начали бить по селу Пески-Радьковские, что неподалеку от Изюма. Говорит, на седьмом месяце беременности приходилось буквально запрыгивать в укрытие, настолько частыми и жестокими были бомбардировки.

Женщина говорит, что во время одного из прилетов ее соседка потеряла руку. На следующий день решили бежать в Днепр. Тут Виктория встала на учет. Во время осмотра выяснилось, что у ребенка проблемы с сердцем.

Сейчас врачи решают, можно ли дотянуть с родами хотя бы до 30 недель или же придется рожать преждевременно на 21 неделе.

Дело в том, что два месяца в зоне боевых действий женщина не могла проходить плановые обследования, потому что райцентр Боровую уже на четвертый день агрессии оккупировали россияне.

Плановый осмотр сейчас проходит и переселенка из Доброполья Донецкой области 26-летняя Екатерина Гильмуллина. Ее родной городок русские неустанно кроют ракетами и артиллерией. Чтобы сохранить ребенка, лечащий гинеколог буквально приказала уезжать.

Екатерина сейчас на 39 месяце и ожидает сыночка. Говорит, в Днепре оставаться не планировала, но здешние врачи настояли: срок слишком большой, чтобы рисковать в дороге.

Более 300 беременных переселенок стали на учет в различных медучреждениях Днепропетровщины с начала полномасштабной войны. В областном центре здоровья говорят, что работы прибавилось всем врачам.

— Много женщин, которые приехали к нам, нуждаются в помощи акушер-гинекологов, терапевта, уролога. Также в обязательном порядке приглашаем к ним психологов, — рассказывает заведующая Центра семейного здоровья в Днепре Оксана Щирова.

Сегодня, 5 мая, наши дорогие акушерки отмечают свой профессиональный праздник. В такое трудное время, они неутомимо, с теплом и любовью, первыми берут на руки новорожденных украинцев, оберегают женское здоровье.

Мы бесконечно гордимся вами, благодарим за ваше вдохновение снова и снова с улыбкой встречать новую жизнь!

Фото: Перинатальный центр г.Киева