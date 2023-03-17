Международная группа экспертов по вирусам заявила в четверг, 16 марта, о том, что ими обнаружены генетические данные о взаимосвязи коронавируса с енотовидными собаками, которые незаконно продавались на рынке в Ухане.

Таким образом, по словам ученых, нашлось еще одно доказательство того, что самая страшная пандемия столетия могла быть спровоцирована вирусом от зараженного млекопитающего.

Генетические данные были получены из мазков, взятых на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в январе 2020 года, вскоре после того, как китайские власти закрыли рынок из-за подозрений, что он был связан со вспышкой нового вируса.

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К тому времени животных уже убрали, но исследователи брали мазки со стен, полов, металлических клеток и тележек, которые часто использовались для перевозки клеток с животными.

В образцах, которые оказались положительными на коронавирус, международная исследовательская группа обнаружила большое количество генетического материале, который соответствовал енотовидной собаке.

Как заявили ученые, которые участвовали в анализе, смешение генетического материала вируса и животного не доказывает, что сама енотовидная собака была заражена. Но даже если это было бы так, то не ясно, как животное передало вирус людям.

Но анализ действительно установил, что енотовидные собаки – пушистые животные, которые связаны с лисами и, как известно, способны передавать коронавирус – отложили генетические сигнатуры в том же месте, где был оставлен генетический материал.

Эти доказательства, по словам экспертов, согласуются со сценарием, в котором коронавирус попал в организм человека от дикого животного.

Отчет с полной информацией о выводах международной исследовательской группы еще не опубликован.