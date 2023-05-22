Специалисты Львовской областной детской специализированной больницы Охматдет прооперировал 9-месячного ребенка, который появился на свет без ануса.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Атрезию ануса у ребенка обнаружили сразу после рождения. Первый этап оперативного лечения выполнен в Черкасской областной больнице — был наложен костом для опорожнения кишечника, — пишут медики.

По их словам, после дообследования выяснилось, что у мальчика также есть свищ — врожденный ход от кишечника к мочевым путям, из-за чего у ребенка было постоянное воспаление почек. Также мальчик не набирал вес из-за длительной инфекции и антибактериальной терапии.

В итоге малыш был госпитализирован в клинику Хирургия Плюс львовского Охматдета. Здесь запланировали следующий этап оперативного вмешательства — брюшно-промежную колопроктопластику с ликвидацией колоуретрального свища.

Как рассказала детский хирург Татьяна Катринец, операцию начали лапароскопически – мобилизовали сигмовидную кишку к месту атрезии, нашли свищ, наложили на него клипсы и отсекли.

Затем провели колопроктопластику, то есть здоровую кишку спустили на промежность и сформировали совершенно новый анус. Сейчас он еще не работает.

Но через несколько месяцев, когда рана заживает, мальчика ждет еще одна операция. Медики полностью соединят весь кишечник, поэтому процесс опорожнения будет происходить полноценно.

Фото: ЛОДКБ Охматдет