Штамм коронавируса Омикрон XBB.1.5, который всего за несколько недель стал доминирующим штаммом в США, может привести к новой волне заболеваемости. Об этом в среду, 4 января, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.

— Мы обеспокоены его преимуществами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие подварианты, — сказала технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.

Отмечается, что чиновники общественного здравоохранения обнаружили штамм в 29 странах. Но ВОЗ пока не знает, является ли XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты.

Эксперты ВОЗ призвали людей получить бивалентный бустер, пройти тест перед посещением больших собраний или перед встречей с пожилыми людьми, или людьми с ослабленным иммунитетом, а также носить высококачественную маску в многолюдных закрытых помещениях.

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По словам Ван Керхове, ВОЗ работает над анализом серьезности нового штамма, который будет опубликован в ближайшие дни.