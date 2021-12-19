Зимний сезон в США окажется сверхсложным из-за распространения штамма Омикрон

Зимний сезон 2021-2022 в США должен быть сложным из-за распространения штамма Омикрон.

Так считает американский инфекционист Энтони Фаучи.

По его словам, Омикрон станет превалирующим штаммом в Соединенных Штатах в то время, как американская система здравоохранения и так перенапряжена из-за штамма Дельта.

Врач призвал всех американцев или вакцинироваться или сделать бустерную дозу вакцины.

– Специалисты не ожидали той степени мутаций, которые были обнаружены в Омикроне, – подчеркнул Фаучи.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), в США полностью вакцинировано 61,4% населения, из них 29,1% получили бустерные дозы.

Штамм коронавируса Омикрон был обнаружен в ноябре на юге Африки. Этот вариант вируса, как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против Омикрона, чем против других известных вариантов.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщалось, что количество случаев Омикрона в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.

Подробнее о штамме коронавируса Омикрон — читайте на Фактах ICTV.