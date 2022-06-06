Воздушные тревоги, проблемы с работой, рост цен, волнение за родных и близких — эти и многие другие составляющие войны ежедневно приносят в жизнь украинцев много стресса.

Как его можно снизить, посоветовала психолог и участница реалити Пара на миллион (Новый канал) Катя Гурская.

Подышите. В течение четырех секунд делайте вдох, затем задержите дыхание еще на четыре секунды. Четыре секунды выдыхайте и снова задержите дыхание. Трижды повторите, делая вдохи и выдохи все глубже. Иногда все, что нужно, – позволить себе сделать хотя бы небольшую паузу и замедлиться.

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Займите свой ум. К примеру, посмотрите боевик или фильм в жанре экшн. Яркие краски, громкие звуки — что угодно, лишь бы особо не вдумываться и не волноваться.

Сделайте ментальную паузу. Выйдите на улицу, помедитируйте или хотя бы повернитесь спиной к рабочему столу и пять минут ничего не делайте. Никаких гаджетов и списков того, что сделать дальше, – позвольте своему разуму бродить, наблюдать, отдыхать.

Смените вид деятельности. Наведите порядок дома, сходите за покупками или поменяйте лампочку, которая мигает уже несколько дней. Так вы испытаете удовольствие от того, что хоть что-то сделали.

Подремайте. Хотя бы 20 минут – этого будет достаточно. Многим из нас в состоянии стресса просто нужна кнопка Перезагрузиться – сон отлично справляется с этой задачей.

Сделайте зарядку. Кардиотренировки снижают стресс особенно эффективно.

Поедьте на природу. Многочисленные исследования подтверждают, что нахождение около деревьев или природных водоемов успокаивает.

Попытайтесь отпустить ситуацию. Если проблему нельзя решить, это, вероятно, единственное, что нам остается.

Обратитесь за поддержкой. Справиться со стрессом в одиночку бывает слишком сложно, да и не стоит. Возможно, самое время прямо сказать людям, которые вас окружают, что вам нужна помощь. Вы не должны быть сильными и независимыми и решать все проблемы самостоятельно.

Дайте стрессу выход. Даже если для этого нужно покричать, побить подушку или побросаться чем-нибудь нетяжелым. К примеру, теми же подушками.

Тренируйте навыки самоконтроля. Если вы станете регулярно упражняться в самоконтроле, то вам будет легче добиться успеха и в других ситуациях, где нужно контролировать эмоции.

Задавайте себе правильные вопросы. Если вы добились успеха, то можно спросить Почему?, а если потерпели поражение, лучше поставить вопрос Как?