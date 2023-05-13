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Психология

Бесплатная психологическая и психиатрическая помощь: Минздрав объяснил, как получить

13 мая 2023, 19:06
Валентина Андрейко журналіст
лікар і пацієнт
Источник: Pixabay

Война сделала людей уязвимыми. Обстрелы, потери близких, переезды, волнение за детей — все это стрессовые ситуации, которые иногда приводят к тяжелым депрессиям.

Как и где получить помощь специалиста — психолога или психиатра, если практически нет связи со своим семейным врачом. Ведь к нему советуют в таких случаях обращаться в первую очередь.

В Минздраве разъяснили, что человека, переживающего сложные жизненные обстоятельства, может принять любой семейный врач по месту его фактического пребывания.

К тому же, сообщает министерство, в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья около 10 000 врачей первичного звена — семейные врачи, терапевты, педиатры — получили сертификаты об обучении по ведению распространенных психических расстройств.

Так что они могут оказывать квалифицированную психологическую помощь людям с такими проблемами.

Можно напрямую обратиться к узкому специалисту по психическому здоровью — психологу или врачу-психиатру. Направление не требуется.

В Украине действует и большая сеть частных специалистов этой специализации. Однако, обязательно следует проверить компетентность врача или психолога.

— Советую в первую очередь спрашивать специалиста по психическому здоровью о его образовании, — говорит Яна Украинская, заведующая сектором по охране психического здоровья департамента медицинских услуг Минздрава Украины.

По ее словам, настоящий профессионал без проблем продемонстрирует свои сертификаты и дипломы.

Также стоит уточнить, есть ли у этих частных специалистов бесплатные или частично бесплатные услуги (например, не оплачивается первый прием).

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Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Советы психолога психічні розлади
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