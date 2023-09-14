Психотерапевт Александра Беседина на площадке популярного онлайна-ресурса Психологическая поддержка объяснила, как распознать депрессию у себя или близких.

По данным ВОЗ, депрессией страдает почти 280 млн человек по всему миру. Сегодня это особенно острая проблема для украинцев — каждый из нас испытывает невероятное психологическое напряжение, на которое наша психика реагирует по-разному.

— Если вы замечаете, что когда-то веселый и легкий в общении человек отдаляется, избегает встреч или говорит об отсутствии смысла жизни, прислушайтесь к нему, уделите внимание. Возможно, он страдает от депрессии, — говорит эксперт.

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По словам психотерапевта, депрессивный эпизод характеризуется подавленным состоянием почти каждый день в течение не менее двух недель.

Основные симптомы депрессии:

подавленное настроение;

ощущение хронической усталости;

агедония (ничего не приносит удовольствия);

трудности с концентрацией внимания и памятью;

желание изоляции, ограничение социальных контактов; потеря интереса к жизни, особенно будущей;

могут быть нарушения сна и аппетита.

Также, по словам специалиста, во время депрессии могут быть мысли о суициде, даже суицидальные попытки.

— Депрессия очень коварная болезнь. Вам может казаться, что с человеком все в порядке, а на самом деле он переживает невыносимую боль, — объясняет психотерапевт.

Если вы или ваш близкий человек находитесь в таком тяжелом состоянии — не пренебрегайте. Потому что такое состояние само собой почти никогда не проходит — обращайтесь за помощью к специалистам, призывает эксперт.

Источник: Психологическая поддержка