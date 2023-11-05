Как предполагает теория профессора Томаса Линча, высокий самоконтроль не всегда полезен, а для некоторых он может быть связан с определенными проблемами психического здоровья.

Считается, что высокий самоконтроль — это ключ к успеху во многих аспектах жизни, будь-то повышение на работе, соблюдение режима тренировок или сопротивление искушению сладкого угощения, когда вы наблюдаете за тем, что вы едите.

Недоконтроль и сверхконтроль

Согласно теории Линча, каждый из нас больше склоняется к одному из двух стилей личности: недоконтролю или сверхконтролю. Это зависит от многих факторов, включая наши гены и поведение, которое поощряют или не одобряют окружающие.

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Но, по словам ученого, как недостаточный, так и чрезмерный контроль могут стать проблематичными. Обычно это происходит, когда сочетание биологических, социальных и личностных факторов делает нас гораздо менее гибкими.

И если о недостатке контроля говорят и пишут много, то о контроле чрезмерном, к сожалению, говорят не слишком часто. Возможно, это связано с тем, что в нашем обществе часто высоко ценятся такие чрезмерно контролируемые черты характера, как настойчивость, способность строить планы и придерживаться их, стремление к совершенству и контроль над эмоциями.

Признаки пов ышенного самоконтроля

— Но когда чрезмерный контроль становится проблемой, он может нанести ущерб во многих сферах жизни, — утверждает ученый.

По словам Линча, люди с повышенным самоконтролем с трудом адаптируются к изменениям. Они могут быть менее открыты для нового опыта и критики, могут испытывать горькое чувство зависти. Они также могут редко улыбаться и плакать и пытаться любой ценой скрыть свои эмоции.

Профессор утверждает, что эти характеристики могут сделать человека более склонным к социальной изоляции и одиночеству. В конечном итоге это может привести к ухудшению психического здоровья.

Терапия профессора Линча

Наряду со своей теорией Линч также разработал терапию, предназначенную для лечения проблем чрезмерного контроля, известную как радикально открытая диалектическая поведенческая терапия.

Суть терапии заключается в обучении тому, как отказаться от необходимости всегда держать все под контролем, быть более открытыми в своих эмоциях, лучше общаться с людьми и быть более гибкими в меняющихся ситуациях.

Профессор отметил, что эта терапия является трансдиагностической, то есть она может быть полезной независимо от того, какое психическое состояние у человека могло быть диагностировано ранее.

Исследования показывают, что такое лечение может быть полезно для людей, которые борются с рядом психических заболеваний, таких как резистентная к лечению депрессия, нервная анорексия и расстройства аутистического спектра.