К сожалению, из-за полномасштабной войны в Украине сейчас тысячи семей вынуждены быть не вместе. И довольно часто супружеские отношения на расстоянии разрушаются. Иногда даже у тех семей, которые ждут рождения ребенка.

Иногда просто не хватает терпения, понимания или даже ресурса на чувства. Факты ICTV поговорили с перинатальным психологом Аллой Тимчак о том, как избежать такого сценария, сохранить отношения на расстоянии и вместе радоваться появлению младенца.

“Муж стал агрессивным, совсем не похожим на того, каким он был перед войной. Как только услышит, что с кем-то из побратимов случилась беда, не спит, не ест, нервничает. Я не знаю, как себя с ним вести”.

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“Несмотря на то, что у нас будет трое детей, он не хочет покидать службу. Часто заметно, что он мыслями не с семьей, а где-то далеко”.

“Мой муж закрылся в себе, ничто его не радует, даже появление младенца. Конечно, и внимания ко мне стало меньше. Поэтому чувствую, что отношения совсем не те, что были год назад”.

Подобных историй тысячи — подтверждает психолог Алла Тимчак. И не только по отношению к мужчинам. Даже у женщин-военнослужащих, вернувшихся к гражданской жизни, порой наблюдается необычное поведение.

— Есть женщины, которые больше переживают за своих собратьев и меньше говорят, например, о ребенке, которого вынашивают. Разговоры только о войне. Я постоянно пытаюсь их переключить. Иногда им очень трудно это сделать, — рассказывает психолог.

Особенно трудно тем женщинам, которые не имеют постоянной поддержки рядом, когда муж на фронте. В общем, отношения на расстоянии — всегда вызов.

— Если отношения были хорошими до того момента, как пришлось расстаться временно, то их не испортишь. Если в отношениях уже были какие-то проблемы и здесь пара разводится, находится в разных реальностях, то тогда могут быть проблемы, — говорит психолог.

Важно на расстоянии настроить виртуальную связь через гаджеты. Если есть дети в семье, то они также должны выходить на связь с папой, независимо от возраста. Подросток должен иметь свой контакт с отцом.

У жены также должно быть отдельное время для мужа на общение. Важно уметь открываться, рассказывать о проблемах, говорить о своих тревогах. Главное — не замыкаться и не говорить, что все хорошо, когда на самом деле это не так. Мужчина все равно по эмоциям и интонации почувствует, что это неправда. Важно быть открытыми.

Нередко конфликты возникают в семье, как только мужчина возвращается с войны, даже на кратковременный отпуск. Психолог советует, чтобы этого не произошло, прежде всего — дайте ему отдохнуть. Не стоит задавать вопросы о службе, войне и побратимах. А еще — сразу с порога не забрасывайте его домашней работой и семейными делами.

— Когда военные приезжают домой, то спят по 12 часов. Им надо восстановиться. Также не стоит выспрашивать какие-то моменты о войне. Надо дать время. Чем более зрелые отношения — тем легче произойдет адаптация, — советует Алла Тимчак.

Женщине следует быть чувствительной и мудрой. Впрочем, мужчинам также надо понимать, что женщина, которая осталась одна дома с детьми, если она в селе, да еще и с сельским хозяйством, ожидает поддержки. Надеется, что именно мужчина возьмет часть обязанностей на себя хотя бы на ту неделю отдыха, что он приедет. И здесь этот баланс важно удерживать.

А еще — не будьте манипуляторами и не прибегайте ко всяким хитростям.

— Расскажу случай: у меня была женщина, беременная третьим ребенком, и она говорит — вы знаете, я забеременела без обсуждения с мужем рождения малыша… Думала спасти мужа от войны, думала, что родится третий ребенок и он останется, а он приезжает перед родами и говорит, что не будет оставаться. Что он вернется к побратимам. То есть, это не вариант – третий раз беременеть, если ты сама себе это придумала, нужно обсуждать в паре, — советует Алла Тимчак.

Но даже запланированная беременность несет серьезные изменения в жизни семьи, особенно военнослужащих. Так, иногда муж не всегда может понять причину переменчивых настроений беременной жены. Как следствие — может чувствовать себя брошенным и растерянным, и сам будет нуждаться в поддержке.

Поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью — к родственникам, социальным службам, общественным организациям, психологам. Главное — делайте это вовремя и не держите наболевшее в себе.