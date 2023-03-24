С наступлением полномасштабной войны в жизни многих семей произошли изменения. Кто-то встретил своего любимого человека, а кто-то, наоборот, расстался.

Причин для разводов множество, и у каждого свои истории, начало которых было положено задолго до начала полномасштабной войны, а расстояние между военнослужащими и дружинами просто расставило все по своим местам.

Но давайте поговорим о том, что же делать, если все же вы развелись, и где найти мотивацию не терять надежду на дальнейшую счастливую жизнь.

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Шаг 1. Преодолеть эмоциональную боль

Сначала нужно дать себе отгоревать потерю: можно плакать или унывать, делиться переживанием, важными воспоминаниями с близкими людьми. Максимально погрузиться в состояние тоски. В этот период по возможности позвольте себе снизить темп жизни, вашей деятельности, отдохните и расслабьтесь. Больше заботьтесь о своих базовых потребностях: еда, сон, а также не стесняйтесь просить о поддержке.

Шаг 2. Приспособиться к изменениям в повседневной жизни

Когда эмоциональная боль преодолена, наступает время принятия произошедших изменений. Помочь этому принятию может поиск других действий и занятий, которые заменят те, что пришлось потерять.

Следует также позаботиться об активностях, которые помогут восстановить ресурс: прогулки, хобби или занятия спортом.

Шаг 3. Переформулировать свою идентичность

Потеря вливает на человеческую идентичность, она теряет тот образ, который был “Я — муж/жена”, “Я — семьянин” и т. д.

Именно поэтому человеку следует переосмыслить то, каким он видит себя сегодня. Найти свой новый образ и самоидентификацию. Сделать это помогут группы поддержки, индивидуальная или групповая психотерапия, саморефлексия.

Шаг 4. Восстановить отношения

Общение – важная составляющая при переживании потери. Поэтому нужно постепенно восстанавливать старые отношения или формировать новые. Найти новый круг знакомств. Это можно сделать в любом месте (в парке на прогулке, в больнице). Не менее важно участие в группах для людей, которые переживают потерю.

Шаг 5. Найти мотивацию в верованиях и ценностях

В данный период важно проанализировать прошлые отношения, разобраться, в чем правы, а где была ваша вина, ведь взаимоотношения – это общая ответственность, что нравилось/не нравилось, устраивало/не устраивало.

Сделать выводы и сформировать для себя новые смыслы и представления, которые соответствовали бы новой реальности и наполняли жизнью. Помощью в этом будет психотерапия, общение с другими.

Главное, вашей задачей теперь будет учиться жить по-новому, так, как вам захочется, учитывая работу над ошибками в прошлых отношениях, и наполнять жизнь новыми эмоциями.

Помните, иногда складываются так обстоятельства, что существующее невозможно изменить к лучшему, и для того, чтобы построить новое то, что вы действительно хотите и что будет доставлять удовольствие, нужно разрушить и отпустить старое.

И то, что нам сегодня кажется разрушительным и “концом света”, дает нам личностный рост и другой вкус жизни.