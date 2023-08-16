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Психология

Острое и посттравматическое стрессовые расстройства: симптомы и чем грозят, если не лечить

16 августа 2023, 14:11
Валентина Андрейко журналіст
чоловік, стрес
Источник: Pixabay

Термины ПТСР и ГСР, к сожалению, сегодня известны многим украинцам. Ведь и от острого стрессового расстройства, и от посттравматического стрессового расстройства из-за войны, страдают многие люди разного возраста.

Обстрелы, бомбежки, другие угрозы жизни, сексуальное или физическое насилие — то есть травматические для человека события могут вызвать те самые психические расстройства, когда появляется сильный страх, ощущение беспомощности или ужас. И от них не удается избавиться.

Острая реакция на стресс — временное расстройство, которое развивается у человека без каких-либо других проявлений психических расстройств. Оно может возникнуть из-за физического или психического стресса и обычно стихает через несколько часов или дней.

А вот с ПТСР дела обстоят сложнее — это расстройство, с которым человеку может помочь только специалист.

ПТСР определяется как отсроченная или затяжная реакция на стрессогенные события или ситуации исключительно угрожающего или катастрофического характера.

Основные симптомы ПТСР и ГСР почти одинаковы:

  • навязчивые тревожные воспоминания о травмирующем событии;
  • ночные кошмары;
  • соматические реакции – потливость, учащенное сердцебиение и паника при напоминании об этом событии;
  • эмоциональное оцепенение, потеря интереса к обычной деятельности, чувство отстраненности от других;
  • чрезмерное возбуждение — бессонница, раздражительность, трудности с концентрацией внимания, постоянная настороженность.

Если симптомы существенно ухудшают самочувствие, делают невозможной привычную деятельность, сказываются на работе и отношениях, стоит обратиться к специалисту — самому вряд ли удастся с этим справиться.

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Источник: Центр гормадського здоров’я

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Депрессия Советы психолога Стрес
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