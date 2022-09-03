В начале войны люди пытались, как можно быстрее уехать из опасных мест. Но прошло уже полгода, и украинцы потянулись домой. Кто в относительно безопасные места, а некоторые, даже на оккупированные территории. У каждого свои на то причины.

К чему нужно быть готовым и как воспринять разрушенный дом, смерть близких, друзей знакомых, о которых еще не знали, чтобы не впасть в депрессию, рассказывает психотерапевт Олег Чабан.

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– Когда человек вырывается из-под обстрелов, из опасности, то первое ощущение – это радость жизни. Мы живы, и это главное, – рассказывает психотерапевт. — Мы живем, двигаемся, планируем, но через некоторое время он наталкивается на такие чисто психологические вещи, как там дома, дома лучше, там наш дом.

Олег Чабан говорит, что через некоторое время люди возвращаются к стереотипам: с утра мы вставали, шли на работу, все было слаженно и предсказуемо.

Теперь же начинает работать обратный механизм. Следует принцип: в гостях хорошо, но дома лучше. Даже если ты устроен, тебе помогают, ты мысленно возвращаешься домой, тебя тянет назад. Многие поддаются этим эмоциям и возвращаются. Туда, где нет работы, родных и самого дома.

— К большому сожалению, логика отключается, — говорит Олег Чабан. – Человек начинает искать информацию, которую хочет услышать, а не говорящую – стоп – ехать нельзя, даже не собирайся и не думай об этом.

Здесь начинает работать другой стереотип: а я хочу, а мне сказали, что все хорошо, там школы открывают, пенсии поднимают, работа уже есть. Чтобы получить подтверждение хорошего, человек начинает искать тематически выбранную информацию и слышит только то, что хочет слышать.

И человек психологически настраивается на возвращение. Как этого избежать?

Ищите альтернативные источники информации, сравнивайте полученную информацию, анализируйте.

Включите логику.

Проверяйте.

Увидьте парадокс: как можно устраивать концерты, когда еще воняет трупами, которые еще не вытащили из-под завалов.

Если же обстоятельства складываются так, что вернуться очень нужно, то к чему должен быть готовым человек?

– К шоку, – отвечает Олег Чабан. – Нужно понять, что вы возвращаетесь не в свой дом (даже если дом уцелел). Там все другое: другие лозунги, другие реалии. Вас может охватить отчаяние от увиденного и услышанного.

Да и отчаяние – это закономерный этап. Все эти эмоции: усталость, страх тревога отчаяние – закономерны. Нужно все это принять, советует психотерапевт. Когда у человека происходит такая беда, нужно пройти через все эмоции, обязательно. Ибо только глубоко психически больной человек не будет реагировать на эти события.

Чтобы не сойти с ума, надо принять и эту эмоцию, пережить, понять, что дальше будет другая эмоция. Это называется адаптацией: нужно жить, деньги иметь, зарабатывать, с кем-то общаться.

Поэтому примите все, пройдите это все и начинайте включаться. И живите не в мыслях, а реально тем, чем вы будете сейчас заниматься.