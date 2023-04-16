Одиночкам живется не очень просто. Им не только приходится самостоятельно преодолевать жизненные сложности, но и бороться с непониманием общества, которое считает, что полноценным каждый человек может быть только в паре. Почему появляются такие стереотипы, Фактам ICTV рассказала психолог Любовь Жеребнева.

Человек и социум

— Мы социальные существа. Для рождения, выживания, усвоения самого необходимого нам необходимы родители, семья. Взрослые люди, которые нам объясняют что-то о мире, которые о нас заботятся, которые нас защищают. И поэтому человек без такого воспитания не выживает, — объясняет специалист.

Если мы возьмем котенка и принесем его домой, потому что его кто-то выбросил на помойку, он без котов и других животных вполне сможет существовать, имея необходимое питание.

А человек, если останется без себе подобных, хоть и будет получать питание и физически выживет, но не сформируется как личность. Потому что ему нужны другие люди.

Есть первичный уровень этих физиологических потребностей — в заботе, безопасности, питании. Но мы также имеем очень большой набор социальных потребностей. Это потребность в:

эмоциональной близости;

уважении;

любви;

принятии;

признании.

Откуда-то мы усваиваем понятие социальной нормы, нормативности поведения. Все это дает нам непосредственное общение с другими людьми. Так было и так будет. Но эти потребности на первичном уровне человек получает в семье, и каждый из нас нуждается однозначно и в папе, и в маме.

Почему некоторые люди выбирают одиночество

— Одиночество и уединение — это разные понятия. И путать их не стоит, — предостерегает Любовь Жеребнева.

Одиночество — это что-то о тоске и страданиях, о сиротливости. А уединение — это о самодостаточности, о сознательном выборе, о бытии в себе, о диалоге с собой. О том, что мне с собой хорошо, и то, что я наслаждаюсь в одиночестве, что мне есть чем заняться, что у меня есть богатый внутренний мир, и мне не грустно, когда я один или одна.

Есть определенный тип людей, которые имеют другую, глубокую, интровертность. То есть они закрыты. Они не любят делиться своими переживаниями. Они не любят впускать кого-то в свой внутренний мир.

Есть люди, которые чрезвычайно чувствительно относятся к своему личному пространству, и которые чувствуют себя чуть ли не обнаженными, когда они рядом с другими людьми. И для них чувство дома — это свой кокон и своя территория, где им комфортно.

Общество навязывает такому человеку свои стереотипы о том, что быть одиноким — это страдать от одиночества. Ведь если ты одинок, значит, никому не нужен.

Откуда появились стереотипы, что одинокие люди несчастны

Однозначно, с тех времен, когда человек без семьи, без крепких социальных связей, без родственников не выживал. Не надо далеко ходить.

Еще в прошлом веке гендерные роли были четко распределены, и женщине вряд ли можно было самой себя обеспечивать в деревне и рожать детей. Это осуждалось.

Зарабатывание денег принадлежало мужчинам, а воспитание детей — женщинам. И когда эти две половинки “объединялись”, они давали определенную стабильность государству, стране. Так поднимали рождаемость.

— Когда люди объединялись, это было выгодно и экономически, и на уровне социального института. Пожалуй, семья — это в первую очередь экономическое партнерство. Люди имеют определенные взаимные обязанности, которые они делят между собой, и поддерживают друг друга, — отмечает психолог.

Скажем, если мужчина берет на себя бремя заработка, то женщина берет на себя бремя ухода за детьми или тему домашнего хозяйства. Сейчас роли могут меняться: более домашний по характеру мужчина создает семейный уют, а женщина делает успешную карьеру.

Но сегодня мы имеем довольно много успешных, самодостаточных, довольных жизнью людей, которые ценят себя и свою территорию, и которые уверены, что они не делают ничего плохого, когда просто живут, просто получают наслаждение от жизни. При этом имеют какие-то дружеские, близкие, эмоционально насыщенные отношения с другими людьми, но для проживания они выбирают только себя. Они в свой дом никого не пустят.

Хорошо ли быть затворником

— Однозначного ответа на этот вопрос нет, — признается специалист. — Это сознательный выбор людей. И поддерживать стереотип о том, что они страдают от одиночества, неправильно. Потому что — не страдают, а скорее наслаждаются одиночеством.

Страдать от одиночества можно и в семье. Например, ты живешь в семье, рядом с другим человеком, и чувствуешь, что тебя не понимают, тебя не принимают. Он не разделяет твоих переживаний, равнодушен к твоей боли.

— Как по мне, — говорит Любовь Жеребнева, — это очень честно: говорить “нет” отношениям, к которым ты не готов, в которых ты не видишь смысла и которые расходятся с твоими ценностями.

Лучше, когда тот же мужчина выбирает одиночество, чем когда, слушая человека и принимая во внимание определенные общественные стереотипы, он женится, а потом жена устраивает ему скандалы, потому что он не помогает.

Он женился, а по своему ментальному выбору ему важнее саморазвитие, самосовершенствование, какие-то свои предпочтения, занятия. Ему важно, чтобы его не беспокоили.

С одной стороны, это очень хорошо, когда государство имеет такие, условно говоря, положительные демографические показатели и стандарты роста рождаемости. Но на сегодня это не детерминируется семейными отношениями. У нас сейчас женщины могут позволить себе рожать и обеспечивать своих детей без мужа. Есть и мужчины, которые способны воспитывать и обеспечивать детей без женщин.

Общество навязывает однотипный институт семьи

Современный институт семьи имеет очень много измерений, очень много видов. Уже мало кого удивляет гостевая семья. Когда люди сходятся на определенное время, а потом разъезжаются в разные места и живут там абсолютно счастливо.

— На самом деле весь корень страдания здесь в том, что человек понимает под правильным или неправильным, что близко ему, — объясняет психолог.

Правильно жить полной семьей, то я буду страдать от того, что мой муж в командировку уехал. Он должен быть возле меня.

Тот, кто очень ценит свое личное пространство, будет страдать от того, что ему звонят каждые полчаса с разными вопросами.

Общественное мнение — это результат опыта. Зрелое общество дает выбор. Прекрасно, когда человек, ориентированный на семейные ценности, может реализовать себя в этом обществе и воплощать в нем эти семейные ценности.

И опять же, очень хорошо, когда в этом самом обществе есть отдельные люди, которые выбирают уединение, которые выбирают свою собственную жизнь.

— Они не хотят травмироваться близкими отношениями с другими людьми и никого не травмируют своей закрытостью. И я думаю, что в этом может быть какой-то баланс в обществе, — объясняет Любовь Жеребнева.

Поэтому, прежде чем осуждать кого-то, что у него нет партнера, прежде чем вмешиваться в чью-то личную жизнь, вспомните, что мы живем не в Средневековье и не в авторитарном мире. Позвольте людям делать свой собственный выбор — уединяться или нет, быть счастливым в семье или наедине с собой.