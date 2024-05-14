Эксперты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, что такое финансовое домашнее насилие, как его распознать и почему это очень опасно для ментального здоровья жертвы тирании деньгами.

Что такое финансовое насилие

— Финансовое насилие — это форма домашнего насилия. Оно может проявляться в виде ограничения доступа к деньгам, полного контроля над семейным бюджетом или исключения вас из процесса принятия финансовых решений, — объясняют специалисты.

По словам экспертов, эту тактику обидчики используют для усиления контроля над своей жертвой, чтобы отнять у нее финансовые возможности для независимого существования.

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Психологи отмечают, что это может случиться с любым, в любое время, независимо от того, находится ли человек в браке со своим партнером годами или только начинает новые отношения.

Признаки домашнего насилия

По словам экспертов, финансовое насилие включает:

контроль над доходом. Запрет работать, требование отдавать все заработанные деньги, ограничение доступа к банковским счетам и кредитным картам;

экономическое злоупотребление. Использование денег для наказания или унижения (например, отказ, необходимые вещи, умышленная порча имущества);

долги. Накопление долгов на имя жертвы без ее согласия, заставляя нести ответственность за общие долги;

шантаж. Угроза лишения финансовой поддержки, если жертва не будет делать то, что хочет обидчик.

Психологические проблемы

Эксперты объясняют, что данная ситуация может привести к серьезным психологическим проблемам. Это:

1. Низкая самооценка. Жертва может начать чувствовать, что она ничего не стоит, если не может обеспечить себя сама.

2. Тревога и депрессия. Постоянный стресс и страх перед финансовой нестабильностью могут привести к развитию этих расстройств.

3. ПТСР. В некоторых случаях финансовое насилие может быть настолько травматичным, что приводит к развитию посттравматического стрессового расстройства.

4. Социальная изоляция. Жертва может избегать общения с друзьями и семьей, чтобы скрыть происходящее.

Куда обратиться за помощью

Если вы чувствуете, что не имеете сил решить ситуацию самостоятельно, психологи советуют обратитесь за помощью:

психолог или психотерапевт поможет вам понять ситуацию, эмоционально справиться с насилием и разработать план действий;

социальный работник предоставит информацию о доступных ресурсах и услугах, таких как помощь с жильем, трудоустройством и юридической консультацией;

юрист поможет понять и защитить свои права и интересы;

горячие линии. 1547 — правительственная горячая линия по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию. 116 123 — национальная горячая линия.

Источник: Психологическая поддержка