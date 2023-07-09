Психолог Виктория Островская в комментарии Фактам ICTV рассказала о последствиях для семейных пар так называемых любовных треугольников, когда у одного из супругов возникают отношения на стороне.

— В капкан любовного треугольника может попасть каждый человек, будь-то супруги с многолетним стажем совместного брака или совсем молодая пара, — отмечает Виктория.

По словам психолога, отношения в любовном треугольнике возникают не спонтанно, это результат целой череды событий, которые постепенно отчуждают мужчину и женщину в паре.

Часто в такие треугольники попадают люди, которые устали психологически, эмоционально или физически. Когда хочется того, чего уже нет в законном браке.

— Измена — это всегда следствие неудовлетворения, конфликта, недопонимания, сильной обиды, желания отомстить, природной полигамии одного из партнеров, отсутствия секса, — объясняет эксперт.

Встречая нового человека и вступая с ним в отношения, первое время кажется, что вот он, тот самый — заботливый, внимательный и интересный, который все понимает с полуслова.

Поначалу кажется, что это просто интересное, ни к чему не обязывающее приключение. Но со временем один из партнеров начинает привязываться и неожиданно для себя понимает, что чувства стали более глубокими. И вот тут уже начинаются сложности.

— Рано или поздно вы захотите выйти из треугольника, но нужно быть готовым к тому, что сделать это будет очень и очень непросто, — предупреждает специалист.

Но гораздо важнее разобраться:

хотите ли вы оставаться вместе со своим законным партнером или лучше разойтись, развестись;

где произошла трещина, которая подтолкнула на связь на стороне;

чего не хватало в семейной жизни;

стоило ли оно того.

— Часто любовников заводят, чтобы заполнить внутреннюю пустоту и обрести утраченные эмоции. Заново почувствовать влюбленность, страсть, новые ощущения, — отмечает Виктория.

Однако, по ее словам, страсть, как правило, мимолетна, а вот семью вы можете потерять навсегда.

Следует отдавать себе отчет, что вступая в любовный треугольник, вы будете постоянно находиться в эмоциональном напряжении и в конце концов о вашей связи узнает ваш партнер.

В таком состоянии высокого эмоционального накала вы вряд ли сможете пребывать продолжительное время. В итоге такая связь перестанет приносить радость и рано или поздно поставит вас перед тяжелым и сложным выбором.