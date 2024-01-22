Сейчас каждому из нас приходится горевать и испытывать определенную потерю. Погибает кто-то из близких или знакомых, или же мы прощаемся с чем-то ценным для нас.

Часто люди закрываются после услышанной негативной информации и не могут пережить трагедию или горе, что их постигло. А потому — отталкивают друзей и родных, которые хотят им помочь.

В Ужгороде психолог Елена Питух бесплатно учит всех желающих, как справиться с потерей и правильно поддерживать родных и друзей в трауре. Война жестока и безжалостна, многим из нас приходится страдать и проходить через ощущение потери.

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Это не только о смерти близкого человека. Расставание, переезд, смена работы и даже потеря привычного распорядка дня — это также серьезные испытания для психики. Поэтому каждый украинец должен уметь правильно реагировать на такие вызовы, чтобы жить дальше.

— Если человек испытывает потребность в общении и хочет поговорить о своей потере, то групповые встречи являются лучшим способом это сделать, — говорит Елена Питух.

Также такие групповые занятия очень важны для тех людей, которые примерно через полгода после потери просто застряли. Понимают, что они не двигаются, не выходят из этого состояния. Им не становится легче. Для таких людей обязательно рекомендуется посещать психолога.

Потеря бывает разной. Мы ее переживаем не только тогда, когда умирает кто-то из близких, родных или знакомых. Переезд, новый дом, развод — это тоже потеря. Из-за этого человек может горевать и страдать. Горе — это процесс. Он может быть циклическим или хаотичным. Человек может принять факт потери за считанные недели или же горевать годами.

Психолог советует горевать и оплакивать свои потери.

— Это нормально. Позвольте себе переживать любые эмоции. Проживание горя у каждого проходит по-разному. Главное — не осуждайте себя и других, — говорит психолог.

Не оставайтесь со своими страданиями наедине. А поддерживая близких в трауре, не забывайте о себе и своем ресурсе.

— Если человек горюет, ему необходимо не закрываться в себе. Контактировать с кем-то из близких людей. С кем хочется это пережить. И не забывать о том, что есть кризисные психологи, которые помогут выйти из такого состояния, — говорит Елена Питух.

Тем, кто поддерживает родных или знакомых в момент наибольшей боли, важно не забывать о себе. Понимать, что ваш ресурс тоже имеет свой предел. Потому что, помогая другим, можно травмировать себя. И перенять чужое горе.

Есть несколько стадий горевания, которые сменяют друг друга. Пережить их надо все. Это отрицание, злость, торг, депрессия и принятие. Когда человек проходит все процессы, он проживает свое горе.

И независимо от того, насколько сильными и глубокими являются страдания и горе человека, он обязательно вернется к привычной жизни.

Горе никуда не денется. Человек научится с ним жить и осознает, что случилось.

— У каждого из нас есть заложенная нашим мозгом система выживания. Мозг знает, что если я буду вечно страдать, я не выживу. Ресурс мой закончится. И тогда он говорит нам — стоп. И перестраивается. Но на это нужно время, — объясняет психолог.

Групповые занятия проходят в Ужгороде в здании Закарпатской областной научной библиотеки им. Ф. Потушняка. На консультацию приходит около двух десятков человек. Достаточно предварительно зарегистрироваться.

— К сожалению, каждая семья уже потеряла кого-то во время войны. Мужа, брата или сына, близкого друга или знакомого. Поэтому мы и организовываем такие мероприятия, чтобы помочь людям справиться с такими травмами, — рассказывает организатор психологических консультаций Евгения Напуда.

Там люди могут найти дельные советы и правильные слова для тех, кто горюет и страдает. Чтобы вместе проживать это горе и улучшать свое психоэмоциональное состояние и ментальное здоровье.

Горе становится частью жизни того, кто его пережил. Со временем это ощущение притупляется, но не исчезает.

Потеря — это пустота. И ее надо чем-то заполнить. Например, творчеством. После страдания и горевания надо брать себя в руки, продолжать жить и позволять себе испытывать положительные эмоции.

Фото: автора