Эксперты Всеукраинской программы ментального здоровья, созданной по инициативе Елены Зеленской “Ты как?” назвали признаки тревожности о людей, которые могут находиться рядом с вами.

— Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал тревожность. То ли из-за экзаменов в университете, то ли перед выходом на новую работу, то ли перед другими важными жизненными событиями, — напоминают психологи.

Чем опасен длительный стресс

По словам экспертов, обычно переживания длятся от нескольких минут до нескольких дней. Но есть люди, которые живут в напряжении не день и не два, а недели, месяцы или даже годы.

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В результате этот длительный стресс перерастает в тревожное расстройство. Человек в таком состоянии имеет постоянное или очень частое чувство беспричинного страха. Это истощает и не дает жить жизнью на полную.

Как помочь себе при тревожности

Если это про вас, психологи рекомендуют попробовать нормировать свой график, чтобы в нем всегда было время на отдых, полноценное питание, время для себя. Можно также попрактиковать ежедневные техники для успокоения, а если не удается преодолеть расстройство самостоятельно — обратитесь к психотерапевту.

Признаки тревожности

Если же постоянная тревожность — это о ваших близких, в ваших силах научиться воспринимать их в их состоянии с пониманием и поддержкой. Психологи призывают не ссориться или обижаться, если человек:

долго не отвечает на сообщения или игнорирует звонки. Если человек в состоянии тревоги, тогда нашествие сообщений или звонков могут только усиливать это ощущение;

вдруг меняет планы. Внезапная волна тревоги может заставить человека отменить планы в последний момент;

избегает личных встреч, отдаляется. В свободное время человеку с усиленной тревожностью трудно посещать мероприятия или встречаться с друзьями, а часто хочется оставаться в одиночестве;

в разговоре избегает зрительного контакта: он может приносить дискомфорт. Для человека с тревожностью свойственно часто избегать личных контактов, стремиться, чтобы на него совсем не обращали внимание;

говорит без остановки и перебивает. В состоянии тревожности бывает трудно контролировать эмоции и мысли, которые рвутся наружу. А иногда людям настолько невыносимы паузы в разговоре, поэтому они всячески пытаются их заполнить;

ведет себя пренебрежительно, раздражается по пустякам, вспыхивает гневом. Человек с тревожностью часто находится “на грани”, и любая эмоция может стать “последней каплей”.

По словам экспертов, перечисленные действия не всегда являются проявлением неуважения. Следует учитывать, что на состояние человека и его поведение могут влиять события, о которых вы не знаете. Поэтому не спешите выяснять отношения, а лучше просто спросите, можете ли чем-то помочь, уточняют психологи.

Источник: Психологическая поддержка