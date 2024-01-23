Эксперты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка объяснили, как стать ответственным за свои эмоции, научиться их контролировать и не срываться на тех, кто рядом.

На замечания реагируете оправданиями, очень расстраиваетесь, испытываете злость? Перекладываете вину на кого-то или что-то, что вас вывело из равновесия, разозлило, триггернуло? Если да, то самое время взять ответственность за свои эмоции.

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Не перестать чувствовать

— Взять ответственность за эмоции — не значит перестать чувствовать. Мы не выбираем, что чувствовать, а что нет. Это как холод или жар. Мы просто их чувствуем, — говорят эксперты.

По словам психологов, взять ответственность за свои эмоции означает принять их, не отвергая и не подавляя. Это осознание и контроль над тем, как мы реагируем на события вокруг нас. Признание того, что мы не можем выбирать, что чувствовать, но мы всегда можем выбирать, как реагировать на эти эмоции.

Вред подавления и подмены эмоций

К сожалению, подавленные эмоции никуда не исчезают, а втихаря продолжают влиять на человека изнутри, объясняют специалисты. По их словам, подавленные эмоции могут привести к физическим проблемам: гормональному дисбалансу, аутоиммунным заболеваниям и тому подобное.

— Ведь эмоции запускают цепи процессов в организме, например, выработку гормонов, повышение пульса и давления, мобилизацию мышц, угнетение пищеварения, — говорят эксперты.

По их словам, подмена одних эмоций другими или вообще невозможность их выразить может привести к недоразумениям, недоверию в отношениях. Неумение выражать чувства может способствовать одиночеству, разочарованию и депрессии.

Как контролировать свои эмоции

не стесняйтесь испытывать эмоции. Они являются частью нашей жизни, и мы имеем право на них;

обозначьте эмоцию. Сознательно дайте определение чувствам: “я злюсь”, “мне страшно”, “я стесняюсь” и тому подобное. Развивайте свой эмоциональный словарь;

наблюдайте за сигналами тела. Внимательно следите, как ваше тело реагирует на эмоции. Физические ощущения могут помочь понять эмоциональное состояние;

найдите причину. Попробуйте понять, как и в какой момент возникла эта эмоция. Подумайте о внешних и внутренних факторах, спровоцировавших её. Почему именно это вывело вас из равновесия? Что именно вы хотели, чего именно стремились в тот момент;

разделите эмоции. Различайте оригинальные эмоции от тех, что возникают позже из-за ваших размышлений, самоанализа. Старайтесь раскрыть истинные чувства.

Когда вы начнете понимать природу собственных реакций и чувствовать, как они появляются и набирают обороты, вам будет все легче и легче справляться с травмирующими ситуациями, утверждают эксперты. По их словам, вам удастся избежать негативных последствий, постепенно выстраивая собственный эмоциональный мир.

Источник: Психологическая поддержка