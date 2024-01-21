Военный психолог Андрей Козинчук в эфире Объединенного эфира украинских телеканалов назвал один из главных аспектов ментального здоровья во время войны.

Согласно проведенным опросам, в 2023 году 55% украинцев ощущают усталость от войны, 25% — гнев. Психолог объяснил, насколько взаимосвязаны эти состояния, которые представляются противоположными по своей сути.

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— Это действительно разные вещи. Гнев — это эмоция, которую мы ощущаем, чтобы выжить. И эта эмоция, так же, как и страх, забирает у нас энергию, что и ведет к усталости. То есть усталость — это следствие наших эмоций, в том числе и гнева, — говорит Андрей Козинчук.

По словам эксперта, эмоции провоцируют всплеск гормонов адреналина, норадреналина, которые необходимы для выживания. А из-за того, что у украинцев нет культуры отдыха на общенациональном уровне, мы ощущаем усталость от войны, которая стала уже своеобразным мемом в Украине.

Общенациональный отдых

Говоря об общенациональном отдыхе, психолог отмечает, что в определенном смысле у украинцев нет такой культуры. В нас заложена установка, что если ты много работаешь, то ты — молодец. А отдых — это для слабаков.

Кроме того, даже во время праздников, говорит эксперт, мы не отдыхаем, не восстанавливаемся в полной мере после трудовых будней, а отрываемся так, что потом в течение года думаем, как нам, к примеру, похудеть после застолий Нового Года и Рождества.

Отдых как ресурс для работы

Другой вопрос, отметил Козинчук, что во время войны многие украинцы не позволяют себе отдыхать, расценивая отдых, как моральную слабость и даже в некотором смысле предательство.

Но суть в том, что отдых служит для того, чтобы мы могли нормально и продуктивно работать.

— То есть мы отдыхаем не потому, что у нас мирная и прекрасная жизнь, а для того, чтобы получить энергию, иметь ресурс для нормальной работы, — говорит психолог.

По словам эксперта, те компании, которые работают по шесть часов в день, показывают лучшие результаты, чем те, у кого ненормированный рабочий день.

Кроме того, по словам Козинчука, не следует ждать окончания войны, чтобы потом отдохнуть. Это своего рода манипулятивная установка.

Поэтому, если вы получите моральное удовлетворение от того, что выпьете кофе с друзьями, пойдете на концерт или в музей, следует обязательно это делать без ложного ощущения, что, мол, в стране война, а я иду в ресторан.

Чем чревата усталость

По словам психолога, следствием накопления усталости является эмоциональное истощение, которое, в свою очередь, опасно развитием психосоматических заболеваний. Это могут быть высыпания на коже, онемение конечностей.

Но самое главное то, что человек в состоянии усталости теряет свой фокус: для выполнения профессиональной задачи ему требуется гораздо больше времени и сил, чем до того.

В сущности, из-за переутомления сам организм начнет нас выключать, предохраняя тем самым от полного эмоционального и физического выгорания, отметил психолог.