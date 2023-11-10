Психолог Виктория Островская в комментарии Фактам ICTV обратилась к женщинам, которые страдают от издевательств и унижений мужа, и объяснила, почему эти крайне токсичные отношения следует разрывать не раздумывая.

Как распознать будущего тирана

По словам Виктории, как показывает практика, распознать в мужчине тирана и деспота зачастую очень сложно, поскольку в период ухаживания он проявляет себя как нежный, заботливый и крайне внимательный партнер.

Истинная сущность абьюзера в полной мере проявляется, когда он понимает, что женщина от него зависима. И тогда он начинает, например, беспощадно обвинять ее во всех своих жизненных неудачах и несбывшихся надеждах. А потом, как правило, в ход идут кулаки.

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Ложные иллюзии

— Очень часто, страдая от унижений и побоев, большинству женщин очень сложно принять решение уйти, так как их самооценка и способность к принятию решения бывает полностью разбитой жестоким мужем, — говорит психолог.

По словам эксперта, многие женщины изо всех сил надеятся и верят, что завтра все будет лучше, все станет как в первые недели знакомства. Но это ложное убеждение, утверждает психолог, так как тираны не меняются, но со временем становятся еще более жестокими.

Поэтому если вы уже осознали, что оказались в ловушке у деспота, решение уйти следует принимать не раздумывая. Иначе вы рискуете не только своим здоровьем вследствие побоев, но и жизнью, которую могут оборвать любые обстоятельства.

Ребенку нужен отец

— Часто женщины не решаются на разрыв из-за убеждений, что ребенку нужен отец. Но вы должны понимать, что такая манера поведения отца очень тяжело отразится на ребенке в будущем, — отмечает психолог.

По ее словам, став взрослым, ребенок подхватит этот сценарий и его будет ждать подобный сюжет. Часто дети, проживающие под одной крышей с отцом-деспотом, вырастают очень жестокими.

— Не пытайтесь включать в себе спасателя, доказывая себе и окружающим, что сможете изменить этого монстра. Это всего лишь иллюзия, — говорит Виктория.

Не верьте ни единому слову

По ее словам, правильным решением будет подать на развод и не вестись на слезные мольбы дать еще один шанс, на горячие заверения, что все будет по-другому и он все осознал.

Не верьте ни единому слову и бегите как можно дальше от таких отношений. Спасайте себя и своих детей. Один раз переживите этот тяжелый период, чтобы потом жить полноценной жизнью, которая у всех нас одна, резюмирует психолог.