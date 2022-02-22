Из-за нестабильной ситуации в стране люди могут чаще страдать от панических атак.
Что это, симптомы и как избавиться от паники, рассказала психолог Ксения Добровольская.
Что такое паническая атака и ее симптомы
– Паническая атака – это внезапный приступ сильного страха, который вызывает серьезные физические реакции, когда нет реальной и видимой угрозы, – говорит Ксения Добровольская.
Когда она случается, возникает впечатление, будто человек теряет контроль.
Ее признаки у каждого человека могут быть разными.
Симптомы паники:
- тремор рук;
- учащенное сердцебиение;
- потливость;
- спазм живота;
- головокружение;
- онемение конечностей;
- ком в горле;
- чувство опасности.
Паническая атака может быть разовым явлением или повторяться, когда человек испытывает влияние триггерной ситуации.
Как избавиться от паники
— Если паническая атака случается не в первый раз, не стесняйтесь просить помощи у других людей. Просите вызвать скорую, взять вас за руку, обнять, – объясняет психолог.
Что делать, чтобы преодолеть это состояние:
- найдите опору или поручень и держитесь за него;
- сядьте на диван или стул со спинкой, лучше, чтобы локти тоже были на опоре и не свисали, ноги поставьте на пол, обувь лучше снять, попробуйте себя обнять,
- можно сделать самомассаж рук;
- сконцентрируйте внимание на чем-то другом, например посчитайте людей в яркой одежде или цветы в вазе;
- контролируйте дыхание – считайте до пяти, в это время делайте один вдох и выдох;
- выпейте мятный или ромашковый чай.
Если не получается справиться с этим состоянием самостоятельно или оно повторяется слишком часто, нужно обратиться за помощью к специалисту.