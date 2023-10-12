Психолог Марта Пририз рассказала, что такое травма свидетеля и как улучшить свое психологическое состояние при этом синдроме.

Как объяснила эксперт, травма свидетеля, или психотравма, возникает в результате травматического события, в частности наблюдения чьей-то смерти или личного переживания серьезной физической травмы, нападения, изнасилования и сексуального насилия, содержания в заложниках и тому подобное.

— К травме свидетеля можно отнести расстройство адаптации, ПТСР, депрессию, тревожные расстройства, фобии, — говорит психолог.

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По ее словам, такого рода травма может проявляться по-разному: длительный плач и грусть, страх, ночные кошмары и трудности со сном, беспокойство, тошнота или головные боли, трудности с сосредоточением, дезориентация и растерянность, беспокойство.

Как помочь травмированному человеку:

профессиональная помощь: предложите помощь специалиста, который специализируется на подобных кейсах;

уважайте личные границы: не требуйте от человека говорить, когда он не хочет, и выслушайте его, когда он будет готов;

предлагайте помощь: часто травмированному человеку трудно выразить свои потребности. Но вы можете предложить купить продукты, приготовить еду, подвезти или просто быть рядом;

будьте внимательными: проявляйте понимание к страданиям и эмоциям травмированного человека;

не сравнивайте: не говорите, например, “Я тоже такое видела, и ничего”, “А ты подумай, как тем, кто на передовой” и т.д;

не обижайтесь: человек может проявлять гнев, замкнутость или раздражительность. Это нормальная реакция на травматическое событие, и важно не воспринимать ее лично;

избегайте клише: не говорите фраз “Я знаю, что ты чувствуешь” или “Все будет хорошо”;

позвольте выразить эмоции: слезы и смех являются частью процесса выздоровления. Позвольте травмированному лицу выражать свои чувства так, как ему хочется;

не пытайтесь все исправить: нельзя преодолеть все трудности сразу. Просто будьте рядом;

снизьте свои ожидания: дайте человеку время восстановить свой ритм жизни. Улучшение наступит постепенно.

Травма свидетеля — серьезное состояние, которое может существенно повлиять на качество жизни, подчеркивает психолог. Пусть ваша поддержка поможет человеку восстановить равновесие и поставит его на путь к выздоровлению.

Источник: Психологическая поддержка