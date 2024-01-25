Авторитетные эксперты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка объяснили, почему так важно сострадание к себе, что это такое и как развить это чувство самовосприятия.

— Современная культура поощряет быть требовательным к себе: быть лучше, сильнее, добрее, чем другие. Но люди не идеальны, мы можем испытывать эмоциональную боль, переживать трудные времена. И тогда в нас часто просыпается внутренний критик, — отмечают психологи.

Почему важно развивать сострадание к себе

Как утверждает доктор психологических наук Кристин Нефф, люди, которые с сочувствием относятся к себе и своим недостаткам, счастливее, чем те, кто склонен себя осуждать.

Сейчас смотрят

По словам экспертов, умение поддержать себя поможет стать более устойчивым эмоционально и уменьшить проявления гнева и раздражения. Это не имеет ничего общего с эгоизмом. Ведь практикуя сострадание к себе, мы научимся лучше проявлять тепло, понимание, ласковость и поддержку по отношению к другим.

Как научиться сочувствовать себе

будьте себе другом. Сочувствие к себе это также о способности не осуждать, не критиковать себя, а сопереживать себе, когда что-то не получилось, с чем-то не справляетесь или столкнулись с жизненными трудностями;

примите свою неидеальность. Ни один человек не является совершенным, ведь у всех бывают провалы, все допускают ошибки. Обычно в других мы это легко принимаем, тогда как себя при таких же обстоятельствах можем и поругать. Но делать этого не стоит — позаботьтесь и о себе;

живите осознанно — будьте открытыми к реальности настоящего момента. Это о способности осознавать все мысли, эмоции, ощущения без сопротивления или избегания проблемы. Такое умение позволит понимать и справляться со своими эмоциями здоровым способом.

Источник: Психологическая поддержка