Специалисты в области психологии и психотерапии в комментарии одному из ведущих украинских СМИ рассказали, как быть, если отметить Новый год есть желание, но нет соответствующего праздничного настроения.

— Не нужно давить на себя, можно праздновать настолько, насколько позволяют силы, возможности и желания, — рекомендует психолог Анна Явтушкевич.

По ее словам, нужно обеспечить ресурсные занятия. То есть, кроме базовых вещей (сон, питание, физическая активность), необходимы регулярные ресурсные активности.

Это то, что поднимает настроение, дает ощущение отдыха и возможность переключиться и восстановиться, говорит специалист. И отмечает, что для нашего мозга важны ритуалы, это дает ощущение безопасности и комфорта.

Сейчас смотрят

— Праздник это также ритуал: подготовка, ожидание, обмен подарками, праздничные привычки, – объясняет психолог.

И рекомендует для поднятия праздничного настроения задействовать органы чувств для ассоциации с праздником:

аромат: имбирные пряники, цитрусовые, хвоя, ароматические свечи;

вкус: приготовление или покупка праздничных блюд;

слух: музыка, ассоциирующаяся с рождественско-новогодним периодом;

телесные ощущения: завернуться в теплый плед, обеспечить ощущение уюта и безопасности;

зрение: фильмы или сериалы, напоминающие о празднике.

— Возможно в этот период просто хочется отдохнуть и сделать что-то полезное для себя. И это тоже хороший вариант провести праздники, – добавляет психолог.

А вот по мнению психотерапевта Елены Ермоленко, следует сначала осознать, что россия во главе с путиным украла у нас праздник, и позволить себе прожить злобу, разочарование и опустошение. Ведь игнорировать эти ощущения небезопасно для организма и, в частности, для психики.

— Невозможно натянуть улыбку и радоваться, когда внутри тяжесть. Если позволить себе проживать спектр условно отрицательных эмоций, то придет освобождение и новогоднее настроение появиться само по себе, — уверяет психотерапевт.

По ее словам, эмоции приходят для того, чтобы уйти, жизнь продолжается и есть вещи, которые от нас не зависят. Никто не сможет остановить войну, но каждый может повлиять на свое настроение.

— Дайте себе время поплакать, а затем заварите чай и скажите себе: это пройдет, главное, что я есть у себя, мы справимся, давай попробуем приготовить оливье, включить “Один дома”, я тебя люблю и давай будем жить, — советует специалист.

По ее словам, мы не знаем, как будет завтра, но у нас есть сегодня, которое зависит от каждого из нас. И праздновать нужно назло врагу.