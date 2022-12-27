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Психология

Новый год во время войны: советы психологов, как создать настроение праздника

27 декабря 2022, 11:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Специалисты в области психологии и психотерапии в комментарии одному из ведущих украинских СМИ рассказали, как быть, если отметить Новый год есть желание, но нет соответствующего праздничного настроения.

— Не нужно давить на себя, можно праздновать настолько, насколько позволяют силы, возможности и желания, — рекомендует психолог Анна Явтушкевич.

По ее словам, нужно обеспечить ресурсные занятия. То есть, кроме базовых вещей (сон, питание, физическая активность), необходимы регулярные ресурсные активности.

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Это то, что поднимает настроение, дает ощущение отдыха и возможность переключиться и восстановиться, говорит специалист. И отмечает, что для нашего мозга важны ритуалы, это дает ощущение безопасности и комфорта.

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— Праздник это также ритуал: подготовка, ожидание, обмен подарками, праздничные привычки, – объясняет психолог.

И рекомендует для поднятия праздничного настроения задействовать органы чувств для ассоциации с праздником:

  • аромат: имбирные пряники, цитрусовые, хвоя, ароматические свечи;
  • вкус: приготовление или покупка праздничных блюд;
  • слух: музыка, ассоциирующаяся с рождественско-новогодним периодом;
  • телесные ощущения: завернуться в теплый плед, обеспечить ощущение уюта и безопасности;
  • зрение: фильмы или сериалы, напоминающие о празднике.

— Возможно в этот период просто хочется отдохнуть и сделать что-то полезное для себя. И это тоже хороший вариант провести праздники, – добавляет психолог.

А вот по мнению психотерапевта Елены Ермоленко, следует сначала осознать, что россия во главе с путиным украла у нас праздник, и позволить себе прожить злобу, разочарование и опустошение. Ведь игнорировать эти ощущения небезопасно для организма и, в частности, для психики.

— Невозможно натянуть улыбку и радоваться, когда внутри тяжесть. Если позволить себе проживать спектр условно отрицательных эмоций, то придет освобождение и новогоднее настроение появиться само по себе, — уверяет психотерапевт.

По ее словам, эмоции приходят для того, чтобы уйти, жизнь продолжается и есть вещи, которые от нас не зависят. Никто не сможет остановить войну, но каждый может повлиять на свое настроение.

— Дайте себе время поплакать, а затем заварите чай и скажите себе: это пройдет, главное, что я есть у себя, мы справимся, давай попробуем приготовить оливье, включить “Один дома”, я тебя люблю и давай будем жить, — советует специалист.

По ее словам, мы не знаем, как будет завтра, но у нас есть сегодня, которое зависит от каждого из нас. И праздновать нужно назло врагу.

Источник
УНН
Теги
Війна в Україні Новый год Советы психолога Різдво
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