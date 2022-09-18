С наступлением осени многие начинают жаловаться, что испытывают депрессию. Существует ли на самом деле такое явление, и как избавиться от подавленности осенью, Фактам ICTV рассказывает нейропсихолог, психотерапевт Виктория Любаревич-Торхова.

– Депрессия – это серьезный диагноз, который может поставить только специалист, – пояснила Виктория. – Это когда больше двух недель держится апатия. Ничего не нравится, даже из того, что когда-то нравилось.

Поэтому, по словам специалиста, целесообразнее говорить об осенней хандре. Когда мало солнечного света, настроение и самочувствие плохие, а теперь еще и война прибавляет свою долю к общей картине. Но это нормально, потому что таким образом наш мозг приспосабливается к условиям, которые наступают со сменой времени года.

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Виктория Любаревич-Торхова советует, прежде всего, принимать витамины и минералы, чтобы сбалансировать организм. Причем это не должны быть комплексы, потому что у них очень малые дозы необходимых веществ. А вот витамин С, хотя бы 1 г в день должно поступать. Нервную систему поддержат витамины группы В, а значит, мы сможем противостоять стрессу. Магний В6 успокоит и обогатит мозг кислородом. Таким образом мы поможем организму устоять перед надвигающейся тьмой: ведь дни осенью короткие, солнце прячется за облаками.

— Мы все сейчас находимся в тревоге из-за войны, поэтому нужно дозировать поступление информации, — объясняет психотерапевт. — Выделите один час для чтения новостей и все. Не сидите в новостях целый день.

Еще Виктория советует слушать музыку, смотреть любимые фильмы, готовить любимые блюда, если, конечно, есть возможность. Даже, если вы не у себя дома, а куда-то выехали, организуйте свое пространство, уберите дом, поставьте букетик осенних листьев на подоконник и т.д.

Если вам нравится апельсин и оранжевый цвет, разложите в вазы апельсины, чтобы они были видны из любого угла комнаты. Аромат апельсина также бодрит и улучшает настроение. Вспомните, какой аромат вам нравится, тот и ищите.

— Еще один совет – не переживайте из-за плохого настроения. Позвольте себе хандрить, – говорит Виктория. — Налейте чаю, наденьте теплый свитер, сядьте на балконе или у окна и наслаждайтесь осенью. Поверьте, хандра пройдет.

Переключайте мозг на действие. Даже если не хочется ничего делать – делайте что-то. Выйдите на улицу и прогуляйтесь. Не нужно сосредотачиваться на том, что вы идете за хорошими эмоциями. Просто уходите, гуляйте и смотрите вокруг. Настанет момент, когда мозг переключит ваше внимание с тревоги на что-либо другое.