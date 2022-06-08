Панические атаки. Они могут возникнуть на любом этапе жизни человека, хотя у детей их диагностируют реже. Чаще их переживают молодые люди в возрасте до 25 лет. Женщины вдвое чаще мужчин.

О том, что такое паническая атака и как ее диагностировать, Фактам ICTV рассказывает психолог горячей линии психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука, медицинский психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Ольга Карпенко.

Паническая атака – это резкий приступ страха или дискомфорта, сопровождающийся минимум 4 из 13 симптомов, описанных ниже:

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быстрое или учащенное сердцебиение;

усиленная потливость;

дрожь по телу;

затрудненное дыхание;

ощущение нехватки воздуха;

боль или дискомфорт в груди;

тошнота;

ощущение, что теряете сознание;

ощущение нереальности происходящего;

оцепенение или чувство колебания в теле;

озноб или прилив жара;

страх потерять контроль или сойти с ума;

страх умереть.

Симптомы должны достичь пика в течение 10 минут. Если приступ сопровождается менее чем 4 симптомами, его называют атакой с ограниченным количеством симптомов.

Такие неприятные ощущения возникают в ответ на сигнал мозга, что вы якобы находитесь в опасности. По какой-то причине мозг решает, что опасно то место, где с вами произошла паническая атака: автобус, большой магазин, толпа или просто открытая местность.

В таком случае мозг дает команду телу подготовиться к борьбе с врагом или бегству. Ваши мышцы, дыхание, сердце, внимание – все в боевой готовности, но на самом деле никто сейчас на вас не нападает, поэтому все это вызывает очень неприятные реакции, потому что тело желает биться или убегать, а делать этого не с кем/от кого.

Человек, впервые столкнувшийся с панической атакой, обычно пугается, что с его здоровьем что-то не так. Ему кажется, что он болен чем-то серьезным, и начинает обследоваться у врачей. В принципе, это хорошая идея — полностью проверить свое здоровье. Но часто выясняется, что с физическим здоровьем все хорошо – у человека просто паническое расстройство.

От панических атак обычно страдают люди, склонные к повышенной тревожности. Если вы обо всем волнуетесь и переживаете, что может что-то произойти плохое – вы в группе риска. Также, если вы пытаетесь все контролировать в жизни, брать на себя больше, чем в состоянии сделать, накапливаете и подавляете негативные эмоции – все это может быть причиной вашего недуга.

Почему симптомы паники не навредят вам

Многие боятся, чувствуя паническую атаку, что с ними что-то не так. Что сердце не выдержит, произойдет инфаркт или инсульт. Или они потеряют над собой контроль или сойдут с ума. А теперь подумайте вот о чем.

На самом деле ваш мозг делает все возможное, чтобы спасти вас от опасности (да, воображаемой, но ему кажется реальной), и именно поэтому включает все эти симптомы. В это сложно поверить, но это не так.

Организм хочет выжить и готов бороться/убегать до самого конца. И потому он не убьет себя. Не разгонит сердце так, что оно выпрыгнет из груди, не перекроет вам дыхание, не позволит потерять сознание (чтобы вас съел лев).

Помните: симптомы неприятны, но безопасны.

Источник: БФ Запорука