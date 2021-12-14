Паническая атака. Симптомы и как успокоиться

В мире участились случаи панических атак. Ученые связывают это со страхом людей заболеть коронавирусом, вакцинироваться.

Как отмечает турецкий психиатр Ягмур Кир, люди стали чаще подвергаться стрессу, из-за чего у них фиксируются такие панические атаки. При этом они часто начинаются неожиданно, без видимой причины.

Признаки панической атаки

Распознать паническую атаку можно благодаря таким признакам:

удушье;

дрожь;

обморок;

затрудненное дыхание;

учащенное сердцебиение;

потливость.

— Сильное беспокойство и физические симптомы продолжаются некоторое время, затем эти эффекты исчезают, — говорит Ягмур Кир.

Специалист рекомендует людям во время панической атаки уединиться, найти спокойное место и выполнить дыхательную практику, это поможет успокоиться.

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В то же время панические атаки игнорировать не стоит. Они могут негативно отразиться на психическом здоровье человека.

В виде профилактики важно максимально ограничить себя от стрессов.

Также важно обратиться за помощью к специалисту, который установит причины панических атак и поможет с ними бороться.