Паническая атака. Симптомы и как успокоиться

В мире участились случаи панических атак. Ученые связывают это со страхом людей заболеть коронавирусом, вакцинироваться.
Как отмечает турецкий психиатр Ягмур Кир, люди стали чаще подвергаться стрессу, из-за чего у них фиксируются такие панические атаки. При этом они часто начинаются неожиданно, без видимой причины.
Признаки панической атаки
Распознать паническую атаку можно благодаря таким признакам:
- удушье;
- дрожь;
- обморок;
- затрудненное дыхание;
- учащенное сердцебиение;
- потливость.
— Сильное беспокойство и физические симптомы продолжаются некоторое время, затем эти эффекты исчезают, — говорит Ягмур Кир.
Специалист рекомендует людям во время панической атаки уединиться, найти спокойное место и выполнить дыхательную практику, это поможет успокоиться.
В то же время панические атаки игнорировать не стоит. Они могут негативно отразиться на психическом здоровье человека.
В виде профилактики важно максимально ограничить себя от стрессов.
Также важно обратиться за помощью к специалисту, который установит причины панических атак и поможет с ними бороться.