Из-за нестабильной ситуации в стране люди могут чаще страдать от панических атак.

Что это, симптомы и как избавиться от паники, рассказала психолог Ксения Добровольская.

Что такое паническая атака и ее симптомы

– Паническая атака – это внезапный приступ сильного страха, который вызывает серьезные физические реакции, когда нет реальной и видимой угрозы, – говорит Ксения Добровольская.

Когда она случается, возникает впечатление, будто человек теряет контроль.

Ее признаки у каждого человека могут быть разными.

Симптомы панической атаки:

тремор рук;

учащенное сердцебиение;

потливость;

спазм живота;

головокружение;

онемение конечностей;

ком в горле;

чувство опасности.

Паническая атака может быть разовым явлением или повторяться, когда человек испытывает влияние триггерной ситуации.

Как избавиться от паники

— Если паническая атака случается не в первый раз, не стесняйтесь просить помощи у других людей. Просите вызвать скорую, взять вас за руку, обнять, – объясняет психолог.

Что делать, чтобы преодолеть это состояние:

найдите опору или поручень и держитесь за него;

сядьте на диван или стул со спинкой, лучше, чтобы локти тоже были на опоре и не свисали, ноги поставьте на пол, обувь лучше снять, попробуйте себя обнять,

можно сделать самомассаж рук;

сконцентрируйте внимание на чем-то другом, например посчитайте людей в яркой одежде или цветы в вазе;

контролируйте дыхание – считайте до пяти, в это время делайте один вдох и выдох;

выпейте мятный или ромашковый чай.

Если не получается справиться с этим состоянием самостоятельно или оно повторяется слишком часто, нужно обратиться за помощью к специалисту.

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