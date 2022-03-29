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Психология

Панические атаки — симптомы и как от них избавиться

29 марта 2022, 14:02
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
паника
Источник: Depositphotos

Из-за нестабильной ситуации в стране люди могут чаще страдать от панических атак.

Что это, симптомы и как избавиться от паники, рассказала психолог Ксения Добровольская.

Что такое паническая атака и ее симптомы

– Паническая атака – это внезапный приступ сильного страха, который вызывает серьезные физические реакции, когда нет реальной и видимой угрозы, – говорит Ксения Добровольская.

Когда она случается, возникает впечатление, будто человек теряет контроль.

Ее признаки у каждого человека могут быть разными.

Симптомы панической атаки:

  • тремор рук;
  • учащенное сердцебиение;
  • потливость;
  • спазм живота;
  • головокружение;
  • онемение конечностей;
  • ком в горле;
  • чувство опасности.

Паническая атака может быть разовым явлением или повторяться, когда человек испытывает влияние триггерной ситуации.

Как избавиться от паники

— Если паническая атака случается не в первый раз, не стесняйтесь просить помощи у других людей. Просите вызвать скорую, взять вас за руку, обнять, – объясняет психолог.

Что делать, чтобы преодолеть это состояние:

  • найдите опору или поручень и держитесь за него;
  • сядьте на диван или стул со спинкой, лучше, чтобы локти тоже были на опоре и не свисали, ноги поставьте на пол, обувь лучше снять, попробуйте себя обнять,
  • можно сделать самомассаж рук;
  • сконцентрируйте внимание на чем-то другом, например посчитайте людей в яркой одежде или  цветы в вазе;
  • контролируйте дыхание – считайте до пяти, в это время делайте один вдох и выдох;
  • выпейте мятный или ромашковый чай.

Если не получается справиться с этим состоянием самостоятельно или оно повторяется слишком часто, нужно обратиться за помощью к специалисту.

Читайте: Паническая атака: как помочь человеку во время приступа

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Советы психолога , Психология
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