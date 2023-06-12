В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как украинцы, пострадавшие от подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, могут получить помощь психолога.

— Чтобы помочь людям перенести стрессовые события, в Херсонской и близлежащих областях работают группы поставщиков услуг первой психологической помощи, — говорится в сообщении.

Команды специалистов по психосоциальной поддержке, мобильные бригады психологов и гуманитарного реагирования готовы в любой момент предоставлять херсонцам ряд психологических сервисов.

Подробную информацию о предоставлении услуг первой психологической помощи, а также видах помощи, регионе, контактном лице можно получить, воспользовавшись таблицей по ссылке. Там информация актуализирована и обновляется.

Таблица подготовлена ​​Координационным центром по психическому здоровью при Кабинете Министров Украины совместно с Технической рабочей группой по ПЗПСП, возглавляемой World Health Organization (WHO) и International Medical Corps.

Источник: Минреинтеграции